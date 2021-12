El pasado 21 de diciembre, Patricia Bullrich, exministro de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, reconoció tener similitudes ideológicas con Sergio Berni, quien actualmente ocupa ese cargo en la Provincia de Buenos Aires y es un referente del Frente de Todos. Sin embargo, la dirigente lo «invitó» a Juntos por el Cambio y ahora el dirigente le respondió.

«Yo no soy un jugador de fútbol«, inició el ministro en C5N entre risas para luego explicar que es una persona «coherente entre lo que piensa y dice y lo que dice y hace» por lo que no se cambiaría de rama política como se especuló en su momento. Para dejar esto bien claro, el médico aclaró que no tiene «nada que ver con ese espacio político».

Sumado a esto, Berni argumentó que sus «30 años de política resisten cualquier tipo de archivo» porque tiene «coherencia política» más allá de que no crea «en el pensamiento único» y comparta ciertas cuestiones con Bullrich porque eso no lo avala para «comulgar en su ideología política» como se dijo a lo largo de la semana. Cabe mencionar que el mencionado funcionario es uno de los más criticados por la oposición por su manejo diario y la causa del Fiscal Alberto Nisman.

Este tema causó mucho debate entre los partidos políticos y, luego de mucho tiempo, el dirigente rompió el silencio para explicar que «es ridículo» lo que plantean desde Juntos por el Cambio porque «pusieron de excusa que no se hizo una buena investigación para llevar la causa a la Justicia Federal» y así prolongar la investigación porque «no les gustaba la sentencia«.

En relación a esto, el ministro reveló que «pasaron 6 años y no aportaron ni una prueba a la causa» que lo incrimine a él o que tenga relación con algún mal manejo de su persona en el fallecimiento del mencionado. Desde la oposición, aseguran que el funcionario fue el primero en ingresar al domicilio del fiscal y que eso alteró la escena que debían investigar.

Fuente: El Intransigente