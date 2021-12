En los últimos días, los casos de coronavirus aumentaron considerablemente. Ante esto, las reflexiones aparecen y a esto se sumó Cande Tinelli a través de sus redes sociales. Si bien es verdad que quienes están inoculados transitan el virus con mucha menos carga viral, sigue circulando con su nueva variante Ómicron. Sobre esto, escribió: “Duda existencial del COVID”.





La hija de Marcelo Tinellli, explicó su teoría. “Estás vacunado para tener anticuerpos, pero igual te contagias. No caes en terapia intensiva, pero podés, asintomáticamente, contagiar a un montón de gente que también está vacunada o no, que a su vez esa gente ve gente que no sabés si corren algún tipo de riesgo”.

“Por otro lado, el test de antígenos puede darte negativo, pero no te relajes porque puede ser falso negativo, entonces hacete un PCR que te sale 8 mil pesos ya que colapsan los turnos de hisopados gratuitos”, agregó a través de sus historias de Instagram.

“Casi todos estamos vacunados, pero hay millones de contagiados con ambas dosis. Estoy re mareada. Entonces qué onda, me vacuné al pedo o está bien o qué carajos”, finalizó Cande.