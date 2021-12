El coronavirus sin dudas llegó al mundo para destrozar millones de familias y hacer que la gente tome conciencia no solo en la salud, sino que también hizo que todos aprendieran a valorar todo y a todos. Los famosos nunca son la excepción a la regla, Jony Viale es un fiel ejemplo de eso, quien perdió a su padre por el virus.

A tan solo horas de terminar lo que fue un año plagado de sentimientos y cambios, lleno de dolor para Viale, el periodista hizo un balance en su programa de radio y emocionó a todos al tocar el tema de la muerte de su padre que tanto le afectó y que hasta el día de hoy no logra superar porque obviamente nada es fácil, menos una partida.

“¿Cómo empezó el 2021? Me acuerdo cuando brindamos a las cero horas del 1º de enero. La frase fue: ‘Nada puede salir peor que en 2020′. Sin embargo, así fue. Objetivamente. Pero lo más importante es que 2020 por lo menos para mí había cerrado con mi familia entera: mi mamá; mi papá; mi hermana; mi cuñado; mis dos sobrinos; mi esposa; mis dos hijos; mis suegros; mi cuñada; mi cuñado; mi otro sobrino”, comenzó a relatar.

Y siguió con: “Pero nunca imaginé cerrar el 2021 sin mi papá porque el maldito Covid se lo llevó. Me duele no verlo más, no abrazarlo más, no charlar, no recibir sus mensajes eso es lo que más extraño; además de extrañar sus caricias, los almuerzos, además de todo lo obvio. Lo que más me duele es esa muerte precipitada e injusta, como la de tantos otros argentinos”.

En esa misma línea amplió su dolor: “Me cuesta hablar con mi mamá del tema, me cuesta hablarle a mi hermana y decirle que se quedó sin papá porque esa vacuna china llegó tarde. Nos sacaron a Mauro antes de tiempo. Tenía cuerda para rato, tenía para más. Estaba intacto, ágil, rápido, flaco, con ganas. Estaba bien, estaba para seguir, estaba para más”.

Para cerrar su balance, Jony visualizó el próximo año y golpeó al Gobierno: “Espero que el 2022 y el 2023 sean los años de la resurrección argentina. Me cansé de acostumbrarme a vivir mal en Argentina y no quiero vivir más así. Voy a seguir viviendo en Argentina pero me cansé de los ladrones”.