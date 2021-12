El 2021 fue un año para el olvido para el empresario, conductor y dirigente deportivo Marcelo Tinelli. Acostumbrado a los éxitos, el “Cabezón” sufrió múltiples desafíos a su ego: levantaron su programa por bajo rating en El Trece; fue uno de los principales señalados por la profunda crisis institucional, económica y deportiva que atraviesa San Lorenzo y, en agosto pasado, la Justicia ordenó un embargo sobre todas sus cuentas bancarias por más de $39 millones por impuestos impagos.

A este panorama se le sumó el reciente pedido de los dirigentes de los equipos de la Liga Profesional que acordaron pedirle la renuncia a Tinelli, lo cual se formalizaría en una reunión el próximo 11 de enero.

Pese a esta mala racha, el conductor logró quedarse con un jugoso negocio que pasó por debajo de los radares mediáticos: a través de la empresa Proenter, Tinelli se hará cargo del Torneo de Verano que disputará su amado club, junto a Boca, Independiente, Talleres, Universidad de Chile y Colo Colo.

Según pudo confirmar NEXOFIN la empresa Proenter estará a cargo del armado del torneo. Pero, ¿quiénes están detrás de esta compañía que también estuvo en el armado de la reciente final entre River y Colón?

En los papeles, el titular de la compañía es el ex directivo de la empresa Torneos, Alberto Javier Schmidt, y Eduardo Avila, hijo de Carlos. Sin embargo, son numerosos los nexos que unen a esta empresa con el apellido Tinelli.

Al indagar en el Boletín Oficial, NEXOFIN descubrió que en noviembre del 2019, la empresa PRO IDS cambió a su directorio, incluyendo a Schmidt como titular y a Tinelli y su mano derecha, Fabián Scoltore, como Directores Titulares. La asociación entre Schmidt y Tinelli está disponible en el Boletín Oficial, donde se publicó: “Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25/04/2019 se eligieron seis Directores Titulares: Sres Marcelo Hugo Tinelli, Juan Vicente Fabián Scoltore, José Luis Vital, quienes constituyeron domicilio especial en Olleros 3555 de CABA, y a Alberto Javier Schmidt, Diego Gabriel Avila y Alfredo Wodtke, quienes constituyeron domicilio especial en Tucuman 637 piso 7° de CABA, y como Directores Suplentes María Micaela Tinelli y al Sr. Sebastian Roca, quienes constituyeron domicilio especial en Olleros 3551 y Tucuman 637 piso 7 de CABA respectivamente. Designándose al Sr. Alberto Javier Schmidt como Presidente del Directorio”.

Pero este no es el único hilo que los une. Según un artículo del 2 de diciembre del 2013 de Cancha Llena, el entonces portal de deportes de La Nación, el seleccionado argentino de vóleibol “es manejado comercialmente por Proenter, que posee cuatro accionistas: Javier Schmidt, Marcelo Tinelli, la financiera Hope Funds y Diego Avila, hijo del empresario Carlos”. En ese artículo, su autor Xavier Prieto cita al gerente de marketing de Proenter, Juan Diego García: “Marcelo tiene más interés y más incidencia que lo que parece”.

Por otro lado, en noviembre del 2015, el periodista de La Nación, José Crettaz, publicó un listado con los principales beneficiarios de la pauta pública durante el kirchnerismo y comentó: “Al tope de esta franja aparece Marcelo Tinelli, que a través de las empresas que le son propias IDS Sports y Nasta, recibió $ 49,1 millones; pero que cobró otros $ 4,9 millones a través de Proenter, la firma de management deportivo que comparte con Alberto Javier Schmidt“.

Públicamente, sin embargo, Tinelli no figura como parte de la compañía, ni como integrante del staff. En su web, Proenter muestra a un reducido equipo de directivos, entre los cuales destacan Schmidt y Ávila.

El rol de Matías Lammens

Lo curioso es que el Torneo de Verano que organizará la mencionada compañía es impulsado por el Ministerio de Turismo, que tiene como cabeza al también dirigente de San Lorenzo, Matías Lammens.

En los papeles, la realización del torneo -que iba a llevarse a cabo en San Juan, pero a último momento cambió su sede a Capital Federal y Gran Buenos Aires- busca “generar divisas a partir de la llegada de turistas extranjeros”. Sin embargo, la lógica indicaría que son muy pocos los chilenos que planean viajar para seguir a Colo Colo y a la Universidad de Chile en un torneo que tendrá el calibre de amistoso.

“Teóricamente no tiene nada que hacer el Ministerio de Turismo con un Torneo de Verano como éste que no redituará en movimiento de extranjeros en el país”, comentó a NEXOFIN un ex titular de la cartera de Turismo de la Nación ante la consulta de este medio.