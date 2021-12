Fabián Gianola se encuentra en el ojo de la tormenta debido a las denuncias por abuso y acoso en su contra. Las primeras denunciantes fueron Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, pero en el último tiempo se fueron sumando más mujeres a la lista.

El actor, por su parte, lo único que hizo fue grabar un video donde no se hizo cargo de las acusaciones y aclarando que no pedirá disculpas de acciones que él no cometió. De hecho, en sus redes sociales se sigue mostrando con total naturalidad y haciendo oídos sordos al repudio que genera en la sociedad.

En medio de las repercusiones, Graciela Alfano se refirió este jueves al vínculo de amistad que mantuvo con Gianola cuando fueron compañeros de trabajo.

Ocupando el rol de panelista de Nosotros a la Mañana, la artista fue consultada por cómo era trabajar con quien ahora encuentra procesado luego de que muchas mujeres contaran lo mal que la pasaron a su lado.

“Lo conozco de chico, trabajamos juntos. A mí me chocó muchísimo lo que pasó. Con respecto a las denuncias, yo siempre digo, que hay que darles lugar a todas y sobre todo si son de mujeres”, comenzó la exvedette.

Y recordó: “A mí en lo personal me resultó fuerte si tengo que decir la verdad porque yo tuve una relación de gran respeto. Yo nunca vi nada, pero ya sabemos que es mi experiencia y puede que no sea la de otro. Tienen que ir las personas a la Justicia y brindar las pruebas”.

Tras contar que con ella jamás quiso sobrepasarse, expresó: “Es un colega, es alguien con quien trabajé, comíamos todos los días, éramos compañeros”.

Por último, Graciela reconoció sobre la polémica del humorista: “Me duele mucho todo. A mí me sorprendió sí, lo mismo si me hubiera pasado con otro compañero de la obra. Me da tristeza lo que está pasando”.