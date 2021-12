En el mismo momento en el que se discutía y sancionaba el Presupuesto provincial, las redes sociales explotaban con fotos del diputado oficialista Luis Rubeo y su pareja, de vacaciones en las playas de las Islas Maldivas. Su par opositora, Amalia Granata, no perdió la oportunidad para criticar el suceso, al que tildó de “obsceno e indignante” y pidió “terminar con los privilegios de la política”.

“Llegas a fin de año con problemas económicos, con inflación, con Covid, y sí, te genera indignación que esté en Maldivas tomando sol mientras tendría que estar sesionando y votando el presupuesto”, denunció Granata. Y agregó: “Está mal, deberíamos cambiar un montón de privilegios que tiene la política”.

Para la legisladora, las ausencias de los funcionarios por vacaciones son moneda corriente en la política y señaló que en la actualidad adquieren más relevancia por el impacto de las redes sociales. “Hoy las redes te escrachan”, afirmó.

La foto que circula en las redes, en la que se lo ve al diputado junto a su pareja en las Islas Maldivas.

En la misma línea, la diputada citó dos veces a Javier Milei tras afirmar ante estos hechos, “la casta política” se “cubre” entre ella y no acompaña el pedido de sanciones. “Uno pude tener buenas intenciones y presentar proyectos, pedir sanción para este tipo de comportamientos, pero después no tenes el apoyo de nadie”, ponderó.

Ante la exponencial suba de casos y la aparición de la variante Ómicron, la funcionaria criticó la gestión del Ministerio de Salud por “no tomar ningún tipo de medidas” para combatir los aglomerados urbanos. “No entiendo cómo el Gobierno no toma medidas. No puedo entender que se sigan haciendo actos masivos, y se abran boliches, que el 31 se puedan juntar miles de personas y no pase nada. Está todo desbordado”, declaró.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo por Radio Rivadavia contó que pasará fin de año con su marido y sus hijos para resguardarse del Coronavirus. “Todos los que conocemos están contagiados”, concluyó.