Tras una sesión polémica por la falta de quorum, el Senado aprobó la Ley de Bienes Personales. El senador de Juntos Pablo Blanco aseguró que se trató de una sesión “fuera de reglamento”, y afirmó que desde el bloque que integra harán una presentación en la Justicia para desestimar la sanción.

“La Ley está sancionada en una sesión fuera de reglamento”, señaló, y agregó: “Hay normativas que se deben cumplir, y ayer, de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del reglamento de la Cámara de Senadores, la sesión no tenía validez porque a 30 minutos de ser convocada no tenía quórum. A las 15.36 no había quórum suficiente para llevar adelante la sesión”.

Rechazamos los manejos de la presidencia del Senado y sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explícito incumplimiento del reglamento pic.twitter.com/g9RfkZKYnZ — Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) December 29, 2021

Blanco manifestó que la senadora, María Clara del Valle Vega, ingresó al recinto minutos después de la media hora reglamentaria para el registro del quórum necesario. “Estuve hablando con ella, me manifestó que iba a esperar a que el oficialismo tenga el quórum, la verdad es que no sé cuál fue la decisión que la hizo cambiar de idea”, declaró Blanco.

La sesión de hoy en el Senado es trucha. A la hora señalada por el reglamento el oficialismo no había conseguido #quórum. @CFKArgentina violó el reglamento con absoluta impunidad. pic.twitter.com/mkh2HKCv16 — Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) December 29, 2021

Cabe destacar que Vega obtuvo su banca en la Cámara Alta por “Cambiemos Fuerza Cívica Riojana”. La senadora ingresó en reemplazo de la radical Inés Brizuela y Doria de Cara, en diciembre del 2019. Tras algunas idas y vueltas, Vega se alejó de la oposición y conformó un monobloque.

Por su parte, Blanco asegura que el comportamiento del oficialismo se debe a que “no se acostumbra” a haber perdido la mayoría en la Cámara Alta. “El oficialismo debe tomar conciencia de que ya no tiene mayoría, y de que debe sentarse con la oposición para discutir estas cosas”, ponderó.

Lee también: Juntos por el Cambio afirmó que la sesión del Senado “es inválida” por “incumplimiento” del reglamento

Por último, el senador indicó que Juntos no acompañó la sanción de la ley dado que consideran que con las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, el proyecto “perdió el sentido”. “Si la ley hubiera sido como fue aprobada en un inicio, hubiésemos acompañado. Con la modificación en Diputados perdió el sentido y ya no significaba un beneficio a los contribuyentes. Se agregaron artículos que cambiaron totalmente el sentido”, concluyó.