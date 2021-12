Pamela David tuvo un 2021 muy movido por sus compromisos laborales. Luego de dos años de estar alejada, regresó a la televisión para realizar el exitoso ciclo de entretenimientos La ruleta de tus sueños que se emite a las 20 por la pantalla de América. Los participantes pueden ganar desde un auto 0 km hasta un millón de pesos. Además, con mucho esfuerzo presentó un interesante emprendimiento: Mel, su propia marca exclusiva de vinos realizada completamente en Mendoza.





En el clásico ciclo Polémica en el bar, conducido por Mariano Iúdica, la empresaria fue invitada para hablar de este interesante proyecto personal y trajo un vino rosé de su colección para que degustaran en la mesa con Chiche Gelblung, Mercedes Ninci, Augusto “Tartu” Tartúfoli y Damián Di Pace, el economista que estaba celebrando su cumpleaños. Todos quedaron impactados por el sabor y el cuerpo de la bebida. Incluso se tomaron dos botellas mientras charlaban.

“Esto no es un souvenir como para hacer algo. Yo me quiero dedicar a esto. En febrero ya empezamos a comprar las uvas para el 2022 y estamos encaminados para ver cuántas botellas tendremos. Queremos duplicar y duplicar”, aseguró David, muy entusiasmada. Además señaló que está evaluando la posibilidad de exportar sus productos en un futuro próximo. Hasta el momento comercializa solo en el mercado interno un vino rosé y un espumante. Más adelante seguramente sumará más opciones.

“¿Cómo es el proceso de hacer un vino?”, le preguntó Iúdica, muy interesado. “En este caso fui a la bodega de Diego Banfield. Le pedí asesoramiento y me junté con el enólogo Gustavo Sami que me interpretó a la perfección. Fui varias veces a la bodega a elegir hasta encontrar la fórmula perfecta”, le contestó David.

Luego, la empresaria explicó que comercializa los productos de Mel (que significa Mi espíritu libre) a través de las redes sociales. Ella misma es quien se encarga de contestar las preguntas de los clientes que están interesados en adquirir los vinos. “Estoy vendiendo como loca, pueden comprar desde el interior del país”, aclaró la conductora.

Por otra parte, cuando le consultaron sobre los cambios en su físico, Pamela respondió: “Entreno tres veces por semana, unos 45 minutos sin parar. Con las comidas soy más consciente, no me meto cualquier cosa en el cuerpo. Antes no me cuidaba, comía hamburguesas las veces que quería. Pero ahora no, prefiero llegar a casa y comer. Por suerte tengo un marido, Daniel (Vila), que es un amor y me cocina”.