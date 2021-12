Desde IOL invertironline proponemos tres portafolios que esperamos sirvan de guía para los inversores. Cada uno de ellos se ajusta mejor a las necesidades de un inversor de perfil Conservador, Moderado y Agresivo respectivamente.

El inversor conservador necesita una cartera de inversión de escaso riesgo para conseguir una importante estabilidad en sus inversiones sin requerir un potencial crecimiento considerable en el valor de las mismas. Para ellos sugerimos invertir en activos como: cuenta remunerada (5% del portafolio), cuenta remunerada dólar (5% del portafolio), ON Arcor 2023 – RCC9O (15% del portafolio), ON Pampa Energía 2023 – PTSTO (15% del portafolio), Bono Dollar Linked – TV22 (15% del portafolio), Bono CER 2022 (15% del portafolio) – TX22. Y en CEDEARs de empresas tales como: Walmart – WMT(10% del portafolio), Berkshire Hathaway – BRKB (10% del portafolio) y Merck & Co – MRK (10% del portafolio).

En cuanto al perfil moderado, no busca conseguir ingresos corrientes, pero sí requiere un modesto potencial aumento en el valor de sus inversiones. Asimismo, tolera alguna volatilidad, pero busca afrontar un menor riesgo que el inversor agresivo. En este sentido, sugerimos invertir en activos como: Cuenta Remunerada Pesos (5% del portafolio), ON IRSA 2023 – RPC2O (15% del portafolio), ON Capex 2024 – CAC2O (10% del portafolio), Bono CER 2022 – TX22 (10% del portafolio), Discount en Pesos – DICP (10% del portafolio), Bono Dollar Linked – TV22 (15% del portafolio). También en CEDEARs de empresas tales como: Berkshire Hathaway – BRK.B (10%del portafolio), Alphabet Inc. (holding de Google) – GOOGL (10% del portafolio), Merck & Co – MRK (5%del portafolio), Walmart – WMT (10% del portafolio).

Para finalizar, el inversor agresivo necesita una cartera de inversión que capture importantes ganancias de capital en operaciones con elevado riesgo, pensando que esta exposición a una más elevada volatilidad será recompensada con un mayor rendimiento.

Para este tipo de inversor proponemos: Cuenta Remunerada Pesos (2% del portafolio), ON IRSA 2023 – RPC2O (20% del portafolio), , ON CELULOSA 2025 – CRCEO (10% del portafolio), Discount en Pesos – DICP (13% del portafolio). Asimismo invertir en compañías internacionales a través de CEDEARs tales como: Berkshire Hathaway – BRKB (10% del portafolio), Alphabet Inc. (Google) – GOOGL (10% del portafolio), Walmart – WMT (10% del portafolio), Exxon Mobil – XOM (10% del portafolio). Por último, sugerimos incorporar inversiones en renta variable argentinas a través del Fondos Común Premier Renta Variable (5% del portafolio), Pampa Energía – PAMP (5% del portafolio)y Premier Commodities (5% del portafolio) para tener exposición principalmente en el precio de la Soja.