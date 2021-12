Emanuel Mammana sueña con volver al club que lo vio nacer. En las últimas horas, trascendió que el propio jugador se comunicó con el entrenador Marcelo Gallardo y, en caso de recibir una respuesta positiva, rescindirá contrato con el Sochi, club en el que está a préstamo cedido por el Zenit.

River y Mammana han llegado a un acuerdo para que el jugador, si se libera y llega con el pase en su poder, firme por varios años. Le quedan 6 meses de contrato en Rusia, hay deuda y van a negociar la salida. Lo veo 99% adentro. El esfuerzo del jugador es clave y total. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) December 30, 2021

Los hinchas de River están expectantes con su retorno, a tal punto que en sus redes sociales varios usuarios le pidieron que se ponga ya mismo la camiseta de La Banda. Sin embargo, entre tanta repercusión, se filtró un comentario desde la vereda de enfrente.

“Está todo ROTO Mammana. Tuvo como tres roturas de ligamentos. No lo quiere ni Barracas Central”, le escribieron en Instagram, a lo que el defensor contestó. “Si estaría todo roto no intentaría volver al club que me dio todo. Jamás haría algo así”, sentenció el central de 25 años.