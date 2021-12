Ángel De Brito expuso al aire el resultado judicial de su duro enfrentamiento con Susana Roccasalvo, luego de que la conductora apelara una querella, molesta por un chiste del periodista. Su reclamo quedó sin efecto y, en Los ángeles de la mañana, por El 13, Ángel leyó el escrito judicial y le dedicó un duro mensaje a su colega.

“El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22 de la Capital Federal, le informó a la señora Roccasalvo lo siguiente… Que, con fecha del 16 de noviembre del 2021, la parte querellante (y señala la pantalla donde había imágenes de Susana), interpuso recurso de reposición y de apelación”, comenzó de Brito.

“Y resuelve que se mantendrá el mismo criterio aplicado con fecha del 10 de noviembre, pues nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente. El medio intentando (por su abogado9 no es el remedio procesal habilitado por el Código procesal”, expresó Ángel, furioso con su colega de rubro.

“Por ese motivo, habré de rechazar el planteo en ese sentido. Por todo eso resuelvo rechazar el recurso de reposición planteado por la parte querellante y rechazar y eliminar el recurso de apelación planteado por la parte querellante”, relató De Brito.

“O sea, no había mentido. Susana Roccasalvo no había entendido el fallo que le había llegado la vez anterior y su abogado no sé por qué no se lo explicó, porque estaba bastante claro”, analizó Ángel, horas después de desmentir las versiones de crisis entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

“Mis abogados estaba contentos con el resultado anterior y le consulté a otro abogado amigo que me dijo ´no, ya está”. Cuando se resuelve esto y apelan, pasa esto Roccasalvo (y levanta el papel del veredicto jurídico). Todo lo que dijiste en tu programa era mentira”, disparó De Brito.

“Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos. Me parece que, a esta altura de la vida, ya tendrías que aprender. Caso cerrado. Le mando un beso a Roccasalvo y borrón y cuenta nueva”, erró Ángel.