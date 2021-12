Tras separarse de la China Suárez en agosto, Benjamín Vicuña habría encontrado nuevamente el amor nada más ni nada menos que en brazos de una amiga de Pampita.

Yanina Latorre se despidió de “Los Ángeles de la Mañana” con esta primicia sobre el romance de Benjamín Vicuña y dio algunos detalles. Según contó, el actor de “Terapia Alternativa” y la chica en cuestión se habrían conocido en el bautismo de Ana, la hija de Pampita.

La angelita también aseguró que Carolina Ardohain estaría muy contenta con el romance entre Benjamín Vicuña y su amiga y Ángel de Brito sumó: “Tanto reencuentro familiar, empezó a hablar con una amiga de Pampita. La hemos visto en los eventos familiares, cumpleaños de los chicos”.

“Esta vez es un romance aceptado por él, instalado y aceptado por Pampita”, dijo Yanina, antes de develar que se trataba de Eli Sulichin, una joven de 32 años, que no es del medio y es hija de un bancario.

Recientemente, Pampita y Roberto García Moritán bautizaron a Ana, la hija que tienen en común, y Benjamín Vicuña estuvo invitado. Respecto a esta relación cordial con el artista chileno, Carolina le dijo a “Intrusos” que lo más importante eran sus hijos.

Si queremos inculcarles el amor se lo tenemos que dar como ejemplo siempre.

Respecto a cómo lo vive su actual marido, contó: “Él se adaptó muy bien desde el primer momento, y esa fue de las cosas que mas me enamoró, ese inmenso cariño que les tiene a mis hijos”.

“Era una condición que tuviera el corazón grande, porque no me tenía que amar solo a mí, tenía que amarnos a todos, y fue muy verdadero su amor”, aseguró.

Benjamín comparte tiempo tanto con los hijos que tuvo con Pampita como con los que tuvo con la China Suárez.

Tiempo atrás, Benjamín y Carolina también se cruzaron en un evento y él dijo: “Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar”.

“Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento”, afirmó.

Poco antes de separarse de la China, Vicuña grabó con ella la serie “Terapia Alternativa”.

“Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”, cerró.

Fuente: MinutoN