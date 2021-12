La suba del mínimo no imponible a los Bienes Personales quedó aprobada en su totalidad luego de que tres diputados de Juntos por el Cambio se ausenten a la sesión. Dos de ellos estaban de viaje mientras que la restante, Camila Crescimbeni, explicó que contrajo Covid-19 antes de entrar al Congreso y no pudo formar parte de aquella sesión, algo que le trajo muchas críticas.

«Había gente que decía que no fui a trabajar porque no quería», inició la funcionaria opositora en LN+ que detalló que «hay que hacerse un test de antígenos antes de entrar y si da positivo no entras«, que es exactamente lo que le ocurrió a ella e impidió que pueda votar en contra del aumento a este impuesto, una circunstancia que favoreció al kirchnerismo que tuvo luz verde con su modificación.

Sumado a esto, la dirigente se lamentó de que «no haya mecanismo establecido para votar desde casa por coronavirus», un hecho específico que no está contemplado dentro del reglamento parlamentario más allá de que en su momento hubo «sesiones híbridas» pero que ya perdieron vigencia y que ahora si no estás sentado allí no hay voto.

«Vi la votación por televisión pero me hubiera gustado votar», reconoció Crescimbeni que recordó que votó «ni bien parí a mi hija» por lo que en este caso no hubiera sido la excepción. A su vez, aseguró que había ido «con ímpetu» a la sesión porque tenía una idea clara sobre su postura al respecto, la misma que el resto de sus compañeros de bloque que no alcanzaron los diputados suficientes para frenar el proyecto.

Como consecuencia de esto, el aumento a los Bienes Personales quedó oficializado y, a partir del 2022, las personas cuyo patrimonio sea de $6.000.000 o superior tributarán con aumento a diferencia de los que se encuentran por debajo de ese monto que ya no pagarán más cargas. Además, quienes tengan viviendas de un elevador valor, más de $100.000.000, también pagarán con un incremento menor al 1%.

