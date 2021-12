“Es el romance del verano”, aseguró Yanina Latorre este viernes en el último programa de Los ángeles de la mañana. Si bien la panelista se despidió hace dos semanas del programa que hasta hoy condujo Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, decidió salir al aire este 31 de diciembre para dar una noticia que, asegura, se hablará durante las próximas semanas hasta que aparezca la primera foto de los protagonistas.





La esposa de Diego Latorre se encuentra de vacaciones en Miami y desde allí salió al aire a través de Zoom para hablar a cámara y, además de despedirse del conductor y sus compañeras, quiso brindar detalles de la nueva relación deBenjamín Vicuña, quien se separó en agosto pasado de Eugenia la China Suárez, después de cinco años en pareja y dos hijos en común: Magnolia, de casi tres años, y Amancio, de uno.

La mujer que estaría en pareja con el actor chileno se llama Eli Sulichin, tiene 32 años, y lo curioso de esta nueva historia de amor es que nació justamente con Carolina Pampita Ardohain -exmujer de Vicuña- como testigo. Todo surgió el fin de semana del 18 de diciembre, cuando la modelo y su actual marido, Roberto García Moritán, celebraron el bautismo de Ana, su beba de cuatro meses. De un tiempo a esta parte -y hay quienes dicen que desde que se separó de la China Suárez- Benjamín y la madre de sus hijos (Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio) afianzaron su relación como expareja y comparten los eventos familiares justamente por el bien de sus hijos.

Así es como Carolina y Roberto invitaron al chileno al evento que tuvo lugar en su casa de Nordelta, en donde también había presentes familiares y amigos de la pareja entre los que se destacó Eli Sulichin, una joven de 32 años, hija de un banquero. “Es una chica bien, joven, de buena familia. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata”, dijo Yanina Latorre sobre la nueva novia de Benjamín Vicuña que también es muy amiga de las hijas de la abogada Ana Rosenfeld y que trabaja en el área de marketing de una empresa.

Luego, agregó que durante el bautismo de Ana, el actor y la joven comenzaron a hablar y que “desde entonces nunca más se dejaron de ver”. Que organizaron distintos tipos de planes, y que incluso Benjamín viajó a Punta del Este (Urguay) a pasar la Navidad con ella, que, por caso, es vecina de Marcelo Tinelli, quien tiene casa en la zona de La Boyita, camino a José Ignacio. Eli, además, es íntima amiga de Mica Tinelli, la hija mayor del conductor, quien por estos días también se encuentra en el país vecino para pasar las Fiestas en familia.

Durante sus días en Punta del Este, Benjamín y Eli fueron a comer al restaurante de un exclusivo hotel y no tuvieron reparos en que los vieran, por eso asistieron a un lugar público. Es que ninguno de los dos siente la necesidad de tener que esconderse.

Actualmente, el actor se encuentra en Buenos Aires porque está grabando una ficción, y esta noche celebrará la llegada del 2022 junto a su madre, quien viajó desde Chile, y sus hijos, ya que en Navidad estuvieron con sus respectivas madres. Ahora bien, el fin de semana tomará un vuelo con destino a Punta del Este para reencontrarse con Eli, siempre según la información de Yanina Latorre. “Él está fascinado con ella. Se ven todos los días y hablan todo el tiempo”, aseguró la panelista.

La esposa de Diego Latorre también contó que cuando Ardohain se enteró de esta noticia, que fue prácticamente de inmediato ya que el amor nació en su propia casa, la modelo celebró la nueva relación de su expareja. “Es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña”.

En tanto, Ángel de Brito aseguró que Pampita estaba viendo el programa en vivo y que le envió un mensaje para saludarlo. El conductor le avisó que estaban hablando del nuevo romance de Benjamín Vicuña y la modelo respondió: “Yani está contando todo”, en referencia a la información que daba Latorre, quien agregó: “Yo sé que (Carolina) la quiere (a Eli)”.

Por otro lado, la panelista indicó que “es la primera vez que Eli tiene un novio famoso” y que ella conoce tanto a la joven como a sus padres, pero que no quiso llamarla para chequear la información porque sabría que le pediría discreción y no podría contar la noticia públicamente. Pero como le llegó el dato desde otra fuente, alguien que los vio almorzando en el restaurante de la pileta del hotel de Punta del Este, decidió contarlo este viernes en la última emisión de Los ángeles de la mañana.