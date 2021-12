Martín Redrado y Luciana Salazar siempre mantuvieron una relación bastante polémica, a pesar de que decían estar enamorados, los dramas giraban a su alrededor. Ni hablar cuando nació Matilda, la supuesta hija de la pareja que terminó siendo solo de la rubia, pero aún así en medio de todos los comentarios salió adelante.

Desde que se separaron tuvieron muchos enfrentamientos no solo públicos y mediáticos, sino también legales. Luciana siempre se indignó por el accionar de su ex, lo acusaba de poco hombre por burlarse de ella siendo mujer y madre soltera, mientras tanto él se dedicaba a decir cosas en contra de Salazar para limpiar su imagen.

Hace algunos días Redrado se mostró arrepentido y buscó a Luli para pedirle disculpas y poder revincularse con Matilda aunque no sea su hija: y es que, la niña lo tiene cómo figura paterna, además de que recibe múltiples regalos por parte del economista.

Ahora bien, en el día de ayer, Luli Salazar utilizó su cuenta de Instagram para compartir un documento en el que supuestamente Redrado le pedía disculpas, pero la blonda le recriminaba el hecho de no haberlo subido a sus redes sociales para hacerlo público.

Quien intervino en esto fue Lio Pecoraro, quien mediante su cuenta de Twitter compartió sus conversaciones con Martín Redrado mientras etiquetaba a Luli: “Martín Redrado, a quien recién le consulté, me dijo que ese acuerdo es un borrador que aún debe corregirse en algunos puntos. Lo que no me contestó aún si esa es o no su firma”.

Y luego escribió: “Ahí tu ex @martinredrado me respondió que esa firma NO es de él”. Indignada Salazar respondió: “¡¡Lo va a tener que demostrar en la justicia como tantas cosas!! Ya mintió mucho y tuvo un revés de la justicia penal. No solo hay testigos, sino que tengo las pruebas de todo”.