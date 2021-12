Gastón Dalmau fue el ganador de “MasterChef Celebrity” en la temporada pasada, donde peleó por el puesto con Georgina Barbarossa. La felicidad que ambos cargaban por haber llegado a la final era única y gigante. Sin embargo, eso no es suficiente para traerlos de vuelta.

Hace unas semanas Georgina confesaba que no volvería a participar del reality ya que tuvo mucho estrés y que era algo que le llevaba mucho tiempo, los nervios y la exigencia que se sufre en el certamen de cocina más famoso del país es bastante duro para algunos.

Hace poco en una entrevista con “Por si las moscas”, Gastón Dalmau también confesó que no volvería a formar parte de “MasterChef Celebrity”: “Fue mucho esfuerzo y otra vez meterme como participante no lo haría. Aparte ya gané, muchas veces pensé qué pasaría si hicieran otro de finalistas, no, prefiero quedarme así”.

Acto seguido, Gastón habló de algunos participantes de esta temporada y generó polémicas con sus dichos sobre Mica Viciconte: “Mica genera amores y odios, entiendo que es la actitud de ella, es su forma de ser, pero discutir mucho con el jurado te puede jugar en contra, hay que escuchar porque es un certamen que demanda mucho estudio y preparación”.

Acerca de Mery del Cerro quien es su amiga dijo: “Con ella hablé mucho y la noto mejor parada, de las que mejor avanzó”. En esa misma línea habló sobre Charlotte Caniggia y su rol en el certamen: “Me parece un personaje divino, pero le cuesta cocinar. Pero sin embargo creo que se sabe mover en el reality, en el juego”.

Para cerrar con el tema sobre su paso por “MasterChef Celebrity”, Gastón Dalmau comparó al reality con “Casi Ángeles”: “Lo bueno del certamen es que te da a conocer tal cual sos, y con todas las generaciones, desde los chiquitos hasta los abuelos. Creo que sentí una repercusión hasta más grande que con Casi Ángeles”.