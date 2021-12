Una de las principales preocupaciones de Argentina es su curso economico y más aún en el contexto de pandemia. hoy dia Carlos Melconian Destacó que “en los últimos gobiernos de Argentina hay una característica de que si se mira la última de las dos últimas administraciones, se tardó más en llegar que algún tipo de timón en cuanto a recuperar lo malo que se hizo en la primera parte. de la administración “y por lo tanto confirmó esto” en mi opinión este administración es irrecuperable«.

En diálogo con Jorge Fernández Díaz, titular de la serie Cada Mañana de Radio Mitre, este viernes el entrevistado dijo tener “dos características en las últimas administraciones argentinas” y explicó que la primera fue que “hacen coaliciones”. Al respecto, dijo que “son coaliciones que necesitan encontrar liderazgo” y destacó como segunda pregunta que “Argentina necesita un cambio de régimen”.

Al respecto, recordó que “la gente votó, dijeron que no quiero más” y aclaró que “esto no es un voto de la oposición”. Lejos de callar, aseguró que “están analizando punto por punto lo que ha pasado políticamente desde las elecciones hasta hoy y no les importan dos pelotas” y por eso insistió una vez más en que el diagnóstico correcto es que Argentina necesita un cambio de régimen “.

Por lo tanto, explicó que “esto no es solo un cambio en la política económica, esto es un cambio organizativo” y señaló que “esto sólo se puede dar de nuevo con la llegada del 10 de diciembre de 83, 8 de julio de 1989”, es decir. “De esas efemérides donde la sustitución del timón viene de la mano del poder político”. Finalmente, desde el punto de vista económico, Melkonovski Aclaró que “es necesario un cambio regulatorio y organizativo en el funcionamiento de la economía” y citó como ejemplo que “desde 2007, el sector privado no ha contratado a un funcionario en Argentina”. Concluyó que “por primera vez en la historia de Argentina, 7 de 21 millones de personas económicamente activas son informales”.