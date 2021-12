La historia de amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré tuvo muchas idas y vuelta. Desde que comenzaron su noviazgo en 2018, los artistas tuvieron diferencias que hicieron que se alejaran en varias oportunidades.

Hace algunos meses se habían dado otra oportunidad y volvieron a convivir juntos, pero una vez más su relación no funcionó y decidieron ponerle punto final.

Este jueves, la bailarina estuvo como co-conductora en LAM ya que Ángel de Brito le pidió que esté en el anteúltimo programa y ella, encantada, aceptó. Aprovechando que la tenían ahí, la panelista Pía Shaw le preguntó si en este último tiempo “habían vuelto” haciendo referencia a una posible reconciliación con el actor.

Sorprendido por la pregunta, la modelo respondió con total sinceridad: “No. Quedó todo bien, pero esta vez ya no”. Su tajante contestación sorprendió a las angelitas ya que se imaginaban que iba a a dejar la puerta abierta a otro intenso en su noviazgo. Sin embargo, Laurita dejó clarísimo que no volvería a estar con el actor.

En ese sentido, las periodistas quisieron saber desde cuándo se encuentra sola y ella, sin detallar la fecha de la ruptura, contó que está separada “hace ya… (bastante)”. Acto seguido, lanzó una sonrisa nerviosa y para salir de la incomodidad que le generaba referirse a su situación sentimental bromeó con Ángel: “Me tenés que presentar gente”.

Y reconoció que son varios los hombres que intentan conquistarla. “Me escriben por Instagram, pero yo no le doy bola a eso”, contó. El conductor, muy intrigado, quiso saber a qué rubros se dedican sus candidatos. “Me escriben deportistas y esas cosas. Pero me da mucha bronca porque he visto mensajes, entré (a sus cuentas) ¡y tienen pareja! Son casados. Es tremendo. Ya para lío tuve mucho”, respondió indignada.