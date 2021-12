A horas de finalizara el año 2021, donde los escándalos de los famosos no tuvieron descanso, se conoció una bomba que dejó boquiabiertos a todos. Resulta que Benjamín Vicuña quien tan enamorado estaba de la China Suárez y no podía procesa su separación está de novio con una súper amiga de Pampita. ¡Una locura!

Así lo informó Yanina Latorre desde Miami en “Los Ángeles de la Mañana” que dio su último programa hace algunas horas. La bomba la lanzaron con la intención de cerrar el ciclo con todo, Ángel de Brito siempre supo como manejar la ansiedad de la gente y con esto dejó en claro que siempre será el número uno en los chimentos.

Eli Sulichin, así es el nombre de una de las mejores amigas de Pampita que hoy transita un hermoso romance con Benjamín Vicuña. Lo más curioso de todo es que lejos de estar molesta, la modelo está súper feliz con la relación entre su querida amiga y su ex, quien también es el padre de sus hijos mayores.

Ahora bien, mientras transcurría lo que fue el último programa de Ángel de Brito en El Trece en “Los Ángeles de la Mañana”, Pampita se tomó el tiempo de mandar un mensaje y hablar sobre el tema de Vicuña con su amiga. Por lo que contó el conductor, la modelo dijo que no se metería en el tema: “No voy a decir nada, Yani está contando todo”.

De ese modo Pampita dejó en claro que está súper feliz con la relación de la nueva pareja, ya que confirmó que todo lo que estaba diciendo Yanina era cierto. La angelita reveló que la madre de Ana García Moritán está orgullosa y feliz de que su ex por fin haya encontrado una buena mujer para estar a su lado.

“Es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña. Es una chica bien, joven, de buena familia. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata”, reveló Yanina mientras daba la noticia de la nueva novia de Vicuña que también es amiga de Wanda Nara y Mica Tinelli.