Mientras defiende día a día su lugar en la tercera temporada de Masterchef Celebrity, Charlotte Caniggia dejó por un instante las cocinas más famosas del país para disfrutar de unos días de relax en las playas de México. Es sabido que el programa de Telefe graba los episodios con algunas semanas de antelación, por lo que gracias a la magia de la televisión, mientras la pantalla la mostraba batallando en el jueves de ultima chance, las últimas noticias de su Instagram la situaban en la Riviera Maya, en compañía de su novio y absolutamente despreocupada.

La melliza de Alexander compartió unos cuantos momentos en el perfil de la red social, donde tiene más de 800 mil seguidores. Abrió las historias para las preguntas y comentarios del público, y allí dejó conocer su ubicación en tierra azteca, con una imponente vista aérea del anochecer sobre la playa. Allí también se dejó ver con su misterioso novio Roberto Storino Landi, un empresario ligado al rubro automotriz y que conoció en 2019.

Alguien le pidió “una fotito tierna con tu novio”, y la mediática optó por retratarse en el ascensor del hotel. A ella la tapa el propio celular y el aparece detrás suyo, con lentes negros. Más que tierna la postal parece enigmática, manteniendo el juego sobre una relación de la que poco habla y mucho menos, muestra. Sin embargo, días atrás salió a defenderla con uñas y dientes. Fue a raíz de los rumores que la ubicaban cerca de su compañero de Masterchef Joaquín Levinton, y la mediática salió a dar su versión con un enérgico descargo en su Instagram.

Donde por el contrario Charlotte no escatimó imágenes fue en mostrar su nuevo look en sus días mexicanos. Primero posa con un estilo sobrio, con el pelo negro recogido, y un conjunto en blanco y negro haciendo juego con las zapatillas. En otra postal, se la ve totalmente distinta y desatada, con unas trenzas larguísimas y multicolores que le valieron la aprobación de sus seguidores, incluido el propio Alex. “FLOW.NASA.SIS”, escribió el emperador con su particular estilo.

Entre ambas publicaciones, la joven publicó una relajante imagen en la piscina del complejo. “Un día de playa puede cambiar toda su energía”, escribió al pie de la foto donde se la ve con la mirada distante apoyada en el margen de la pileta. Para no descuidar su conexión con el certamen culinario, Charlotte cierra hasta el momento su reporte desde Cancún con una sopa de brócolis, haciendo honor a unos de sus platos favoritos según consignó en el programa de Telefe.

