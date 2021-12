Este viernes, último día del año y último programa de LAM tras estar durante cinco años en la pantalla de El Trece. Emocionados, tanto Ángel de Brito como las angelitas se mostraron muy conmovidos.

Para sentirse acompañada en este día tan especial, Mariana Brey llegó al canal acompañada por Luca, su hijo mayor de diez años fruto de su relación con Leonardo Schmerkin.

Tras llegar un poco tarde, de Brito le dio la bienvenida a Mariana. Excusándose, ella respondió: “¡Llegué casi todo el año temprano, todos los días!”.

“¿Vino tu hijo Lucas?”, le consultó el conductor. “Obvio, me vine bien acompañada porque él no quería perdérselo. Me pidió especialmente: ‘Mamá, yo quiero ir’. Él creció acá, desde BDV y después LAM“, respondió ella sensibilizada.

Dándole pie para hablar, de Brito le preguntó al nene: “¿Para qué viniste?”. De forma súper tierna él le contestó: “Para despedirme de LAM“.

Mariana contó cuál fue la peor angelita

La periodista habló del final del ciclo y reveló cuál fue la peor angelita y por qué, “la que se fue peor del grupo fue Evelyn Von Brocke. No tiene que ver con que sea buena o mala compañera. Lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza”.

Y siguiendo con su explicación Mariana reconoció que la ex de Fabián Doman abandonó el programa por una interna con Yanina Latorre y agregó: “Venía acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar al grupo. Yo no podría trabajar en un grupo donde siento que me excluyen”.