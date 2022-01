Teatro cerrado y gente devolviendo entradas. Paso en los cuatro que suspendieron la obra por Covid. Los productores dan la posibilidad de cambiar la fecha pero se complica con los turistas que no se quedan más días





En Sex y en el Candilejas sucedía lo mismo. La gente llegaba y se enteraba que no tenían función: “Somos de la Provincia de BS As y estábamos locos por ver a Noelia Marzol pero nos quedamos con las ganas porque regresamos el martes y la función es el miércoles” – me contó un joven quien estaba en la cola con 9 amigos, todos desilusionados

“Soy de Córdoba y regresaré el próximo fin de semana” le dijo una señora que quería ver “Cenemos en la cama” pero se quedó para ver “Mí mujer se llama Mauricio” que se encuentra en el mismo complejo

Época difícil a la que nos deberemos acostumbrar…..