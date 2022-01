Un par de horas antes de la medianoche, la vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para compartir un video de un sacerdote chileno, quien -entre otras cosas- dijo: “Enterremos los fantasmas y recemos por la Patria”, frase que enfatizó la funcionaria argentina. Y añadió: “Antes que termine el año quiero compartir el mensaje de este sacerdote chileno, que también aplica a la Argentina”.

En el video que compartió Cristina, el religioso narró un encuentro que tuvo en un velorio con una persona que le manifestó su preocupación por la llegada del “comunismo” al poder en Chile. “¿Qué vamos a hacer ahora padre que van a gobernar los comunistas?”, contó el sacerdote que le preguntaron, a lo cual el retrucó: “Van a tener que hacer un curso rápido de historia. ¿Alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, nunca. Entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado? Si no fueron los comunistas, ¿quiénes fueron? Empecemos por la democracia cristiana, que vendió el país, y después todos los de la derecha y los inclinados por la izquierda que no eran comunistas son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin vivienda, sin educación, sin salud”. Entonces, el sacerdote ironizó: “¿Y estamos asustados porque nos va a gobernar Boris? Dejense de joder, por favor”.

Ahí, subiendo el tono, remarcó: “Le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho, que dejemos enterrados los fantasmas, porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas, que han sido fusilados. Como cristianos, recemos por la patria y no resucitemos a los demonios”.

La vicepresidenta también aprovechó sus redes sociales para saludar al pueblo argentino por “hacerle frente a la pandemia” de coronavirus y le deseó un año nuevo con “salud, trabajo, esperanzas y sueños”.“Les deseo un 2022 con salud, trabajo, esperanzas y sueños. ¡Felicidades compatriotas!”, concluyó.