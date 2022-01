Si hay una costumbre que los argentinos tienen desde hace muchísimo tiempo es la de prender la televisión para sintonizar el histórico conteo de Crónica TV para las fiestas. El canal coloca en su pantalla algunos conciertos y un cronómetro que marca cuanto falta para las 00 horas, así, todos pueden estar al tanto, mientras disfrutan de la música.

Sin embargo, anoche tuvieron un error que se notó bastante y dejó confundidos a todos los argentinos, de hecho, hasta surgió una catarata de memes. Cuando el reloj marcaba las 00 horas y en la pantalla se mostraba eso, Crónica en paralelo colocó el conteo de los diez segundos y cuando marcó el final, realmente la hora estaba por cambiarse a 00:01.

Desde la cuenta de Real Time Rating compartieron un video del momento y los usuarios de la red del pajarito no dudaron en dejar sus comentarios y memes en la publicación. “Los argentinos no sabiendo cuando brindar”, “Puede fallar”, “Crónica a esa hora me tocaba la pastilla y me hiciste confundir”, eran algunos de los mensajes.

Como si fuera poco, un usuario apareció para empeorar la situación y dejar al canal muy mal parado. Un joven que vio el error que cometió Crónica anoche, decidió contar en su cuenta de Twitter que no es la primera vez que pasaba, de hecho, reveló que en Navidad pasó absolutamente lo mismo que hace algunas horas.

Por parte del canal nada se dijo, decidieron hacer la vista al costado y no fijarse en el error que tuvieron. Y es que, fue imposible no notarlo, además, millones de argentinos sintonizan el canal para poder llevar la cuenta del tiempo, el conteo de Crónica es sin dudas una de las mejores cosas de las fiestas de los argentinos.

Más allá del error que tuvieron, la gente no se molestó por lo ocurrido, de hecho decidió tomarlo con humor. Crónica es el canal que siempre genera noticias bizarras que hacen reír a todos los argentinos, de hecho, algunas de sus placas han logrado viralizarse en otros países por sus insólitas frases. Lo gracioso es que el error marcó un pico de 6.1 puntos de rating.