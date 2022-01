Los conductores de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se despiden definitivamente de las pantallas del canal América y se preparan para comenzar un nuevo ciclo en El Trece. Después de un año al frente del programa de chimentos más famoso del país, la dupla decidió armar las valijas y tomar vuelo a otro destino.

Marina Calabró fue la encargada de dar la noticia durante su columna de espectáculos en el programa radial de Jorge Lanata. La periodista confirmó que luego de la salida del aire de Los Ángeles de la Mañana, El Trece ya está ideando un nuevo formato relacionado también al espectáculo: “La estrategia de El Trece es sencilla: ‘Si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso’”, describió Calabró. “Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián”.

En América ya trabajan a toda máquina para conseguir un reemplazo de Pallares y Lussich. El contrato de ambos en Intrusos finaliza el 28 de febrero de 2022, por lo que el canal tiene hasta esa fecha para encontrar nuevos conductores. Entre la lista de posibles candidatos afirmados por Calabró, se encuentran: Marcela Tauro y Dani Ambrosino. Las panelistas del programa quedarían igual que el año pasado: Paula Varela, Marcela Baños, Karina Iavícoli y Virginia Gallardo.

La nueva apuesta de El Trece arrancaría en marzo de este año, en la franja horaria de 11hs a 13hs, según confirmaron fuentes a Teleshow. Además, aclararon que Pallares y Lussich no tienen que ser vistos como “reemplazo de nadie”, ya que su programa tendrá un formato distinto a Los Ángeles de la Mañana.

Intrusos, fue la creación del periodista Jorge Rial, quien decidió dejar de ser su conductor luego de 20 años ininterrumpidos. Con su abandono, llegaron Pallares y Lussich quienes tomaron las riendas del programa desde el 1 de marzo del 2021. Pero ahora con la salida de ellos también, se genera una nueva crisis y queda una incógnita sin resolver: ¿Quién quedará al frente del programa de chimentos con más trayectoria del país?