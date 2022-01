Antes del parto, María Laura Chavarría, la mamá del recién nacido, había permanecido internada para control en la sala de preparto del hospital, hasta comenzar con el trabajo de parto pasada la medianoche.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, los visitó y destacó la responsabilidad que tuvo la mamá al realizarse los controles desde el primer día, ya que en su familia tienen antecedentes de partos prematuros. “En este momento Genaro está en neo preventivamente por su peso para ver como evoluciona estos días. Tuvo una pequeña complicación por una rotura de bolsa temprana y eso llevo a que tenga que estar internada, pero tanto la mamá como el bebé se encuentran en buen estado de salud”.

En la oportunidad, el funcionario aprovecho para pedir a todas las mamás que se realicen los controlen, a pesar de que se sientan bien: “Tienen que controlar su presión arterial, la glucemia y hacerse los controles, ya que todo esto lleva a que el final sea feliz un bebé que es una esperanza, una alegría para la casa y la familia”.

image.png

Además resaltó la labor que realiza la Salud Pública: “En Tucumán siempre estamos trabajando, con covid-19 o sin ella, y esto es una muestra de que nuestros hospitales están a pleno las 24 horas, los 365 días del año. Lo vemos en este parto, que fue a las 00 horas cuando todo el mundo está brindando y hay gente trabajando en cada una de las áreas de salud”, manifestó Medina Ruiz a la vez que saludo a todo personal de salud y a la comunidad para desearles un buen año. “El gobernador siempre nos pide que estemos cerca de la gente y reforzando las áreas complejas”.

En tanto, recordó a la comunidad que los cuidados deben seguir porque hay muchos contagios: “Les pedimos a las familias de los bebés recién nacidos que no los expongan, yo sé que es una tentación, pero no es conveniente ya que hay virus que tenemos los mayores y sin síntomas que podemos transmitirles a ellos, como la bronquiolitis”.

Por su parte, el director de la Maternidad, doctor Daniel Amado, contó que Genaro nació por parto natural y que todo salió bien gracias a los controles que María Laura se realizaba periódicamente. “Es en los controles donde se detectan posibles enfermedades o patologías, tanto de la mamá como del bebé por nacer y es el momento preciso para que se realicen intervenciones médicas para corregir esos desvíos”.

image.png

Amado, comentó que en el caso de la mamá de Genaro se produjo un nacimiento anticipado, pero el haber tenido todos los estudios previos, que ella venía haciéndose, hizo que nazca en buenas condiciones. “Muchas veces cuando no se realizan esos controles no se pueden realizar esas intervenciones y los resultados no son los mismos. Genaro va a permanecer internado, tiene que acercarse a los 2 kilos y alimentarse por succión para poder darle el alta”.