Murió el empresario Ernesto “Corcho” Farhat. Recórcholis fue una de las discotecas más famosas de la provincia y supo imponer su estilo para ser una de las preferidas de los tucumanos. Con la llegada de la pandemia y las medidas restrictivas tuvo que adaptarse a la nueva realidad y de boliche se transformó en supermercado.

“Hasta pronto mi amigo, padre y hermano. Me quedo con tus valores inquebrantables, leales, nobles y sinceros que pocos supieron entender. Con un corazón envidiable que dan ganas de arrebatártelo y trasplantárselo a alguien, para que sigas dejando huellas. Solo los que tuvieron la dicha de conocerte y divertirse solo una noche con vos, comprenderán de lo que hablo, por que hacía falta unos cuantos minutos nada más, para que te consideren un gran amigo. Descansa en paz, Corchito querido…. Así te recordaré !!!”, lo despidió Javier Farhat en Facebook.

Majo Rodríguez escribió: “Corchito querido cuanta tristeza me da. Pude conocerte de chiquita cuando con mi mamá íbamos a la casa de la Corrientes , después adolescente, trabajar con promos en Recor, siempre con ese humor, y personalidad única, siempre tan amoroso. Desp podía escuchar donde te cruzaba un “Majito negrita querida y un abrazo cálido!!” ,, siempre siempre me preguntabas por mi mamá ” Y la Negrita que no la veo,como está??” (quien te cambiaba los pañales,ella me contaba junto a tu mamá y tu tía Elenita que también pude conocer de chiquita y seguro ahora se reencontraran) Mi mamá siempre los recuerda a los Sucar una familia tan generosa, la casa de la Salta cuando iba de adolescente ella y mil recuerdos que e quedaron hermosos de tu flia, y así como eras vos también! Donde nos cruzabas desde el auto pegabas el grito “Hola hola Negrita, hola como están!!? Mucha gente te va a extrañar, eras único! Yo seguro voy a extrañar ese “Negrita querida! Y un abrazo en algún lugar. Me pone muy triste tu partida, descansa en Paz Corcho querido. Javier Farhat abrazo fuerte y fuerzas de mi parte y mi mamá para vos y la familia”.