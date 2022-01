Los Ángeles de la Mañana tuvo su último programa al aire el pasado viernes 31 de diciembre, y los integrantes del show lo despidieron con palabras de agradecimiento y satisfacción por otro año finalizado. Pero como es de esperarse, no podían terminar sin antes revelar una información que no fue del agrado del conductor.

Con la finalización de LAM, el futuro profesional de Ángel de Brito es algo incierto para el público en general pero no para él, quien asegura saber que proyectos le esperan este 2022. El conductor ha sido muy reservado con respecto a esa información, pero su compañera Yanina Latorre decidió hacer de las suyas y dió a conocer los planes del periodista.

En los últimos minutos del programa, cada panelista dió un pequeño discurso de agradecimiento por su paso por Los Ángeles de la Mañana. Cuando llegó el turno de Latorre, quien se encontraba en Miami, no tuvo tapujos y comentó que ella seguirá vinculada profesionalmente con De Brito. La revelación de esta infidencia no fue bien recibida por el conductor, quien había intentado no contar esa información.

Pero lo que si se sabe, es que el paso del periodista por El Trece ha llegado a su fin. Aunque seguirá siendo parte de las huestes de Mandarina, la productora del esposo de Mariana Fabbiani. No es mucho lo que se conoce sobre el show que animará el conductor pero estará relacionado al espectáculo. Buscará ser diferente a lo que se venía viendo en LAM.

Por su parte, Ángel terminó aclarando que dará a conocer sus planes dentro de pocos días y será a través de sus redes sociales.