Después de la tormenta llega la calma, dicen. Y eso sucedió en la vida de Luis Ventura, quién años atrás protagonizó un polémico escándalo que sacudió su vida personal y profesional cuando aún era parte de Intrusos. Sin embargo, el tiempo puso todo nuevamente en su lugar.

Y si bien el periodista se caracteriza por inmiscuirse en la vida privada de los famosos, lejos de exponer la suya y luego de todo lo que le tocó vivir desde que se hizo público su romance con Fabiana Liuzzi, el conductor de América optó por mantener la privacidad y resguardar a su hijo Antonito.

Lejos de lo que muchos suponían, con el paso de los años Ventura se animó a hablar sobre su nueva incursión en la paternidad y de cómo lleva adelante ese rol que tanto disfruta y que le llegó, según él mismo manifestó, cuando estaba más para ser abuelo que papá.

Lejos de esconderse, pero sí limitado a la hora de exponer al pequeño de 7 años, Luis irrumpe esporádicamente en las redes sociales con algún que otro posteo de Toñito ( como lo apodan). Sin ir más lejos, el día siguiente de Navidad el periodista de espectáculos publicó una tierna y conmovedora foto del niño que cautivó miles de likes y comentarios.

“Toñito jugando con la Pachamama. Juega con la Tierra Madre y hasta se debe haber comido un toque terroso. ¡Qué pibe bravooo!”, fueron las palabras que usó Ventura para describir dicha postal en su perfil de instagram, mientras compartía un grato momento con su hijo y donde el pequeño se veía feliz jugando con la naturaleza.

Las repercusiones no tardaron en llegar y tras varios me gusta sus seguidores le comentaron: “Felicitaciones a los padres, hermoso Antoñito”, “¡Igualito a su mamá!”, “¡Qué lindo y angelical parece… no así bravo”, “¡Que bello es! ¡Y re parecido a ti! Cuando se hacen ofrendas a la Pacha, uno se pone un poquito de tierra para conectarse más con ella. Sabio tu hijo. Super intuitivo”.