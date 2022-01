“Te mando Culo Cabala despedida !”, es el mensaje que envió el director José María Muscari este 1 de enero de 2022 a sus contactos y que luego compartió en sus redes sociales.





Se trata nada mas ni nada menos que su foto desnudo y de espaldas donde muestra su cola como ritul y símbolo de buena fortuna por la temporada teatral, esté donde esté presentando sus espectáculo.

“Este año cumplo 10 años y me despido de mi ritual”, anunció además Muscari. “LA FOTO EN CULO NACIÓ EN CARLOS PAZ Y EL DESTINO ME HACE DESPEDIRME DESDE AHÍ TAMBIÉN ! Amo mi cábala extendida por 10 años ! 10 años de éxitos y de temporadas en BS AS, MARDEL Y VCP. Nada mejor que despedirse cumpliendo UNA DÉCADA EN CULO”, escribió el director.

“Este verano mi CULO CABALA palpita el éxito de “SEX” en BS AS Y CARLOS PAZ con elencos paralelos y “PERDIDA MENTE” en BS AS”, explicó al tiempo que auguró: “Un verano a TODO CULO”.

