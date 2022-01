Pamela David es mamá de dos hijos, Felipe, de 15 años y Lola, de 9. Y para ella, la maternidad es una asignatura cumplida. La conductora de La ruleta de tu sueño decidió que no volverá a ser madre por un especial y movilizador motivo.

En Debo decir, el programa de Luis Novaresio, en América, Pamela explicó por qué no traería un tercer hijo al mundo. Súper sincera, abrió su corazón y habló de la mala experiencia que atravesó tras el nacimiento de los nenes, quienes tuvieron que permanecer en incubadora tras su nacimiento.

“Yo tuve a mis dos hijos por cesárea y la pasé muy mal”, arrancó David, confesnado cómo fue su experiencia al momento de dar a luz y atravesar los sufridos primeros días de vida de sus, por entonces, bebés.

“Hoy no elegiría volver a ser mamá porque no tuve buenos embarazos y los partos no fueron fáciles. Yo tengo dos hijos y no quiero que me pase nada. Es todo un tema ese…”, destacó Pamela, para argumentar su postura sobre el tema después de lo que le tocó vivir en carne propia.

“Le tengo terror a eso. Mis dos hijos estuvieron en la incubadora… no se lo deseo a nadie. Fue un susto porque de verdad la pelearon los dos. Hoy ya pasó: tienen 15 y 9 años y ya está”, recordó David, sobre la etapa que le generó mucho miedo y que se mantiene latente hasta el día de hoy, luego de hablar sobre su histórica pelea con Silvina Luna.

“Si sé que no me va a pasar nada, voy encantada de la vida…”, agregó David para, luego, responder la última pregunta del conductor del programa. “¿Te imaginás a donar un óvulo?, le consultó Novaresio. “¿Me lo preguntás en serio? Yo podría donar el óvulo”, aseguró David, casada con Daniel Vila, antes de finalizar el tema, a días del debut de su hija como modelo.