En medio de los polémicos rumores de una crisis, el Pollo Álvarez tuvo que salir a contar que todo está más que bien entre él y su esposa Tefi Russo, pero es algo común que la gente no les crea, sobre todo porque los medios exageran todo tipo de comentarios y porque ellos tampoco se muestran mucho juntos.

Cansada de que siempre se metan en su vida, Tefi salió al cruce y realizó un fuerte y extenso descargo en su cuenta de Instagram donde no solo le puso los puntos a todos aquellos que hablan de una separación, sino que demostró que no todo está marcado por los estereotipos impuestos hace años por la sociedad, ellos deciden ser diferentes.

Para arrancar con su descargo, Tefi escribió: “Se ve que somos un matrimonio pésimo. La independencia que elegimos como pareja debe estar muy mal evidentemente. “Si supieran que no siempre dormimos juntos. Que cuando la logística es complicada decidimos resolver de la manera más sencilla, aunque sea separados, y no nos enroscamos ni nos sentimos menos”.

En esa misma línea agregó: “Que cada uno sigue con sus gustos, sus tiempos, sus prioridades y también compartimos otros que elegimos juntos. Ni menos ni más amor que otras elecciones de vida. Ni menos ni más compañía que quienes están pegados 24/7. Ni menos. Vamooo Pollo Álvarez con esta pareja mala”.

Luego de su fuerte queja, Tefi Russo compartió una foto del Pollo indignado porque se había olvidado sus mallas en plenas vacaciones y al parecer, la gente relacionó todo, por lo que la cocinera tuvo que salir a aclarar las cosas una vez más: “Hay quienes creen que puse eso porque no le traje las mallas a Pollo. ¿Están de la nuca? Cállense que se me arma con las señoras que le dicen que no le convengo porque parezco mala y porque no paso Navidad con su familia”.

Y cerró: “Se enteran que no me encargo de la valija de él y me linchan. Respecto a la prensa, creo con respeto, que a veces quedó un poquito desactualizada laburando en digital. También entiendo que es trabajo, que los clicks son el anzuelo, y a la larga lo redituable. Todos somos parte de eso”.