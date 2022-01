En la cuenta regresiva para terminar la última temporada de LAM (al menos en El Trece, luego del abrupto final del programa que anunció inesperadamente Angel de Brito), el ciclo de espectáculos va sacando al aire distintas figuras y colegas que de alguna manera fueron parte del formato.

Y así como a otros, le llegó el turno de Marina Calabró con quien jugaron a una especie de ping pong, pidiéndole a la columnista de Lanata sin filtro opinión en cuanto a distintos famosos. Pero, cuando llegó el momento de referirse a Silvina Escudero, tanto el conductor como sus angelitas fueron lapidarios con la bailarina.

Refiriéndose a la lista negra de las angelitas que participaron alguna vez de Los Ángeles de la mañana y que no se sumaron a la hora de mandar saludos por el final del programa, el periodista no fue nada condescendiente con la panelista de Los Mamones, quien brilló por su ausencia entre los videos y saludos.

“Silvina Escudero, la que se ríe con Jey Mammon. Es la reidora, es como la Marcela Feudale de Tinelli“, comenzó a referirse de De Brito, que no terminaba su frase cuando, lejos de quedarse callada, Yanina Latorre lo interrumpió y salió al cruce sumándose a las críticas contra Escudero.

“¡Es verdad! Levanta la patita y dice ‘¿quién viene hoy, Jey?’“, lanzó la verborrágica columnista e influencer remarcando el papel de la morocha en el ciclo de América donde una de sus escuetas participaciones se limitaban a ese paso de baile, y que argumentó no poder estar en la despedida por estar “contrareloj” con sus tiempos.

Y fue en cuanto a ese punto que Angelito explicó al aire, “Silvina dijo que no mandaba saludo porque estaba a contrarreloj. Después dijo que iba a mandar un video, pero no lo mandó”. Ante esos dichos, en el piso no tardaron en comparar a la bailarina con Sabrina Rojas que, supuestamente, se olvidó de grabar el saludo.

Por su parte, Latorre arremetió: “Son unas atrevidas. Les matás el hambre. Las traés acá de panelistas cuando no tienen laburo, cuando nadie las ve“. Del otro lado, habrá que ver que responde o contesta Escudero luego de tantos palitos por parte de todo el staff de LAM.