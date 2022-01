Tras disfrutar de una estadía en las playas de José Ignacio, Uruguay, junto a su pareja, el músico Malcom McRae, Anya Taylor-Joy viajó a Buenos Aires para recibir Año Nuevo y fue fotografiada en las calles.





La noticia se concretó cuando un club de fans publicó en su página una foto del ticket de avión de la actriz hollywoodense, quien arribó el pasado 28 de diciembre. “Anya pasó Año Nuevo en Argentina, me mandaron esto que fue el 28 de diciembre. Esperemos que disfrute del país y lo más importante que la respetemos y dejemos que pueda vacacionar tranquila”, escribieron desde el Twitter @anyataylorjoyar.

Pero ahora, se viralizaron fotos de la actriz en las calles porteñas junto a un grupo de admiradoras. Las jóvenes le entregaron un collar con un cristal y Anya les agradeció a través de una historia de su Instagram: “Gracias chicas”.

Por su parte, la chica que le dio el accesorio escribió emocionada en su cuenta de Twitter: “LE REGALÉ UN ANILLO A LA MISMISIMA ANYA TAYLOR JOY”.

Otro de los encuentros que protagonizó la estrella fue con el diseñador de moda Laurencio Adot. A través de Instagram, también quedó registrado el momento que se produjo en Recoleta.

“Sábado. Desayuno en La Rambla. Me encontré a la mega actriz – it girl Anya Taylor-Joy. A un día del alta por arritmia cardíaca. Hollywood en Posadas y Ayacucho. Gracias Dios. Siempre respeté y esta vez me animé”, manifestó Adot.