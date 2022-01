image.png

image.png

Cuándo ir a una guardia de febriles y cuándo a un nodo de testeo

Guardias de febriles: funcionan 24 horas en los hospitales de referencia y también se está trabajando para habilitar las mismas en las policlínicas. Las guardias tienen como objetivo principal la evaluación del paciente, sobre todo aquel que tiene un cuadro de moderado a grave. Es decir, que la prioridad la tiene la atención clínica, el brindarle oxígeno y hacerle estudios complementarios. Por lo que el testeo e hisopado queda en segundo término, porque lo primero es salvar la vida del paciente.

Nodos de testeos: están habilitados en diferentes sectores de toda la provincia y su objetivo es el de testear a los pacientes, fundamentalmente usando test de antígenos y test rápidos que permiten satisfacer las necesidades de la población en menor tiempo. Estos nodos funcionan de 7 a 19 horas, además están los nodos itinerantes como los que se encuentran en plaza Independencia y Belgrano.

Los contactos estrechos que no tienen síntomas deben aislarse 14 días y no deben testearse, no es necesario. De hecho cuando estas personas concurren a las guardias o nodos se están exponiendo innecesariamente. Aquellos pacientes que tengan síntomas leves deben ir a los nodos de testeos donde tendrán una pequeña evaluación, se podrán realizar un test de antígenos y retirarse con un diagnóstico y para aquellos que tengan síntomas más intensos como: quebrantamiento, dolor de cuerpo, temperatura alta que no cede con los antitérmicos y fundamentalmente tos intensa y dificultad respiratoria están las guardias febriles.