La mala onda de Yanina Latorre con la China Suárez quedó demostrada en las fuertes críticas que la panelista le dedicó a la actriz en LAM. La mediática no soportó saber que la joven fue la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi y en cada programa descargó su bronca con ella.

El viernes pasado fue el gran final de Los Ángeles de la Mañana y la panelista salió al aire vía Zoom ya que se encuentra en Miami disfrutando de sus vacaciones. Fiel a su estilo, se despidió lanzando una verdadera noticia bomba sobre la situación sentimental de Benjamín Vicuña y sorprendió a todos.

“Es buena gente. Labura. No es interesada ni es trepadora. Tiene su propia vida, muy tranquila. Y tiene una familia hermosa”, contó Yanina sobre Eli Sulichin. Además, reveló que ambos se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, ya que es amiga de la conductora.

Sin embargo, en un momento fue interrumpida por Ángel de Brito ya que no podía creer que le deseaba lo mejor al actor chileno con su nueva novia. “¿Vos te volviste buena el último programa? ¿Te golpeaste en Miami? ¿Te dieron la vacuna de la bondad? ¿Desde cuándo un buen deseo para alguien? No te conozco”, chicaneó el conductor.

A lo que Yanina contestó picante: “Hay gente que me cae mal y cuando me caes mal te deseo lo peor. Estos dos, (Vicuña y su pareja) me caen bien. Yo con Vicuña me vengo llevando bien hace un tiempo. Tengo otros odios ahora”.

El periodista no se quedó atrás y le preguntó si odiaba a Eugenia Suárez. Entonces, Latorre contestó con total sinceridad: “No la puedo ni ver a la China”.

Sucede que su odio hacia la artista surgió cuando comenzó a intercambiarse mensajes con Wanda Nara para saber más del escándalo. De esta manera, la ex angelita tomó partido por la empresaria cosmética. Sin dudas… ¡No la quiere de acá a la China!