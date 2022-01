El 2021 fue un año extraño para Jorge Rial. El conductor dejó Intrusos después de 20 años al aire para involucrarse en un programa político que no duró ni un mes por el bajo rating. Ante esta situación, se refugió en la radio y en su familia.

Sin embargo, desde hace ya varias semanas, se instaló un fuerte rumor sobre la crisis matrimonial que está viviendo el conductor y su esposa, Romina Pereiro. Las pruebas residen en las redes sociales ya que ninguno postea fotos con el otro, ni se comentan los posteos.

Para despedir el año, Rial publicó un video donde se lo ve bailando en soledad. Pero lo que más llamó la atención es que en el saludo a sus seguidores no hizo mención alguna a Pereiro ni a su familia, lo que incrementa los rumores de separación.

“Que tengan un feliz 2022. Dejamos atrás un año muy duro. De muchas perdidas y aprendizajes. Nadie estaba preparado para ponerle el cuerpo a esta historia. Somos sobrevivientes. Cuidémonos que no sobramos. Y si nos queda resto, disfrutemos. Quien nos quita lo bailado?”, escribió junto al video Rial.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar y alertaron sobre la ausencia de su mujer: “¿Por qué no muestra a la familia unita?”; “¿Y la familia que formó? ¿Dónde está? ¿Por qué sale solo?”; “”De Romina ni rastros, dicen que esta todo bien pero”; “¿Por qué no sale más con la esposa?”, fueron algunos de los mensajes que recibió su publicación.