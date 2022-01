El popular DJ argentino, que estuvo junto a Leo en Navidad, fué uno de los apuntados por los fanáticos de contagiarlo de Covid-19 y se defendió a través de un video.





“Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid”.