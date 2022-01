La tormenta se posó en el firmamento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo y parece que se transformó en un huracán que arrasó con el amor, que lo pulverizó y anticipa el cierre definitivo de este noviazgo.

La hija de Diego Maradona y el ex futbolista vuelven a protagonizar una crisis, una pelea que amenaza con sacudir los cimientos de ese vínculo amoroso. Otra vez se desperdigaron diversos indicios de una ruptura, y en esta ocasión parece que no hay lugar a la recomposición.

Hace unos días, Gianinna y Daniel surcaron los aires continentales para aterrizar en Miami, el destino seleccionado por Claudia Villafañe y Dalma Maradona para recibir el 2022. Ahí viajaron los novios para sumarse a las celebraciones en esa ciudad tan glamorosa.

No obstante, algo se rompió, algo explotó por los aires. Resulta que a partir de los posteos en las redes sociales se percibió que Daniel no estuvo con su novia, todo lo contrario, dado que se apersonó en un boliche para cerrar el 2021 con amigos.

Las diversas publicaciones incluso de argentinos en esas tierras dieron cuenta de un problema que surgió en el local bailable y que habría desembocado en una trifulca, en una pelea a golpes en la que se habría involucrado Daniel.

Lo cierto es que Gianinna se dejó ver en las plataformas con amigas, al unísono que Osvaldo movía las caderas en la pista. ¿Por qué no estarían juntos en esa noche? Y si faltaba alguna prueba más de una crisis, Claudia posteó una foto grupal del festejo del Año Nuevo.

En esa imagen aparecen muchas personas, como Villafañe, Dalma, Benjamín Agüero y Gianinna. No obstante, no hay rastros de Daniel, lo que invita a concluir en una separación furiosa del ex Boca de la hija de El Diez.