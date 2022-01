Tras celebrar las fiestas de fin de año en Rosario, Lionel Messi fue confirmado como un nuevo caso positivo de coronavirus. El futbolista se encuentra transitando la enfermedad en su ciudad natal, aislado y cumpliendo los protocolos sanitarios.

De esta manera, el jugador del PSG quedó descartado para el partido que disputará el club parisino contra Vannes, por los 16avos de la Copa de Francia.

El argentino tenía un permiso especial para sumarse un día más tarde a los entrenamiento. Sin embargo, dadas las circunstancias que atraviesa actualmente, demora su regreso a París.

“Las pruebas realizadas tras las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron cuatro casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y un caso positivo en el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos Covid vigentes”, se escribió en la cuenta de Twitter del club.

No obstante, la entidad parisina confirmó en las últimas horas un nuevo caso dentro del plantel, por lo cual los futbolistas afectados son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala y Neymar Jr.

El comunicado del club:

La actualización médica de este domingo 2 de enero se refiere a Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala y Neymar Jr.

Neymar continuará su atención en Brasil hasta el 9 de enero con miembros del personal médico y de rendimiento del Paris Saint-Germain. Aún se espera su regreso a los entrenamientos en unas tres semanas.

En una conferencia de prensa, el entrenador argentino comentó: “Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en la Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando un test que certifique que pueda viajar”.