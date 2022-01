Barbie Vélez vivió un 2021 espléndido. En septiembre pasada, la actriz se casó con Lucás Rodrigiez después de tres años de relación y vivieron una luna de miel inolvidable en las playas mexicanas.

Antes de terminar el año, la actriz anunció que tanto ella como Lucas se habían contagiado de coronavirus y que iban a pasar Navidad aislados: “Una navidad diferente 🎄❤️ Hace unos días dimos positivo, así que nos toca pasarlo los tres juntos solos! Y si bien me sensibiliza porque estoy acostumbrada a pasar este día con toda mi familia, agradezco con el alma tenerlos acá ! Los amo con todo mi 🤍”, escribió Vélez en su cuenta de Instagram.

Ya recuperados, Barbie decidió comenzar el 2022 con buenas noticias y, junto a su marido, decidieron agrandar la familia y adoptaron a Darwin.

“Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo. No puede ser más bueno y dulce”, escribió Barbie Vélez al pie de una fotografía en la que se la ve junto a Lucas y su perrito Darwin.

Y agregó: “Lo adoptamos en Salvado sus vidas, a quienes quiero aprovechar para agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos. No había mejor forma de arrancar este 2022”.

Muy activa como siempre de las redes sociales, Barbie decidió abrir una cuenta de Instagram a su nueva mascota para compartir el minuto a minuto de su vida en familia.