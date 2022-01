El artista y ex coreógrafo de Susana Giménez y las Bandana abandona Argentina para radicarse en Estados Unidos junto a su pareja Marcelo Frezzia y probar suerte con nuevos proyectos que tiene en el exterior. Si bien la noticia tomó por sorpresa al ambiente artístico, lo cierto es que el cantante, actor y bailarín lleva años detrás de este desafío personal.

“El 9 de enero nos vamos a radicar allá por proyectos que tenemos, ya lo tenía pensado, pero con la pandemia se había estancado un poco. Lo bueno es que para obtener la visa de residente tenés que demostrar algo en lo que seas el mejor en tu país y entonces yo me puse como coreógrafo y mostré todos los premios que me gané”, explicó Marcelo Iripino.

Y siguiendo con su relato en cuanto a esta determinante decisión personal, el coreógrafo contó: “Hace un año, mientras hacíamos temporada en Carlos Paz, nos llegó la noticia que teníamos la green card aceptada, pero nos faltaba aplicar”.

“Fue mucha la gente que me ayudó para que salieran los trámites, nos firmaron los papeles los de Telefe, Gustavo Yankelevich, Pepito Cibrián. Incluso Susana también se ofreció para ayudarnos. Ella me quiso ayudar, pero yo ya tenía todo lo que necesitaba entonces no la quise molestar, pero me dijo, lo que necesités, decime… Me muero, nos vamos a ver allá”, compartió Marcelo.

Y si bien propuestas laborales para lo que será la temporada de verano no le faltaron, Iripino priorizó este viaje tan anhelado a Miami y rechazó las ofertas para trabajar en Carlos Paz. “Soy muy aventurero, me pasó cuando dejé el programa de Susana porque quería experimentar el Bailando…”, reconoció.

“En Argentina aproveché la época de oro, pero ya pasó. Nos vamos y veremos de que puedo trabajar, pero no voy a criticar a este país”, expresó el coreógrafo.

“La vida es una aventura y si tenés una pareja que te acompaña, mejor. Creo que influyó mucho que perdimos a nuestros padres que nos tenían medio atados porque me habían ofrecido antes trabajar afuera, pero tenía que hacer una visa de trabajo y dije no. En la Argentina aproveché la época de oro, pero ya pasó”, lanzó el completo artista.

“Yo viajo desde el año 94, no hay que tener miedo, hay que arriesgarse. Tratamos de vender todo lo que pudimos para saber que llegamos y tenemos a dónde estar, para no ir con una mano atrás y otra adelante. Tenemos nuestro lugar y la gente que nos está esperando. Después veremos de qué puedo trabajar”, detalló Marce.

En la cuenta regresiva para subirse al avión y volar hacia nuevos horizontes y desafíos, Iripino manifestó: “Me gusta cantar, bailar y me gusta el show y me veo haciendo un programa así, no sé si será en Miami. Si después no nos sale nada, no importa, con mi marido somos felices y vamos a buscar eso”.

Lejos de despotricar contra Argentina, Marcelo concluyó: “No nos escapamos de este país, es maravilloso estar acá, mas allá de estar de acuerdo o no con la política. No voy a criticar a este país que me dio todo, me voy a vivir otra aventura”.