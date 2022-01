¿Qué pensaría el Jorge Lanata de los años noventa, que se reía con sorna y criticaba los gestos menemistas, del Jorge versión fines de 2021 que mostró su espectacular casa uruguaya para revista Caras, epítome de esa época de fiesta, uno a uno y ostentación?

Nunca lo sabremos y poco importa a esta altura, las personas cambian. Lo cierto es que, en las últimas horas, Lanata sorprendió a todos, incluidos sus compañeros de Lanata sin filtro, con la noticia bomba, desde la mismísima tapa de Caras, de que en abril de 2022 se casa con Elba Marcovecchio.

Pero no sólo eso, porque el periodista que nunca habla de su vida privada (y menos de sus relaciones amorosas), abrió de par en par las puertas de su hermosa propiedad en José Ignacio y, como una celebrity, posó en su interior con su novia, la abogada de La Plata con quien sale hace unos dos años.

Muy relajados y enamorados, Jorge y Elba exhibieron los distintos ambientes de esta casa súper moderna ubicada en el topísimo balneario oriental, un refugio de lujo de una planta con vista al mar, ubicada sobre la ruta 10.

Bautizada como “The Old Man and The Sea” (“El viejo y el mar”, en honor a la obra de Ernest Hemingway), la casa es ahora el bunker desde donde los novios organizan su boda, que será por iglesia y estará seguida por una comida muy íntima para 50 personas.

Enorme pileta, jardín lleno de verde, líneas rectas y ventanales de piso a techo, cemento alisado, mucho blanco y toques clásicos y modernos son la fórmula de esta vivienda en la que Lanata y Elba viven con Valentino y Allegra, los hijos de la abogada, y donde también disfrutan Bárbara y Lola, las hijas del periodista.

“Elegí los muebles a ojo”, aseguró el periodista al pasar, al explicar la combinación de mobiliario muy moderno y de diseño con arte clásico uruguayo y diversos detalles de color que hacen de esta propiedad un hogar.

“Jorge fue la primera pareja que le presenté a mis hijos. Va a ser una ceremonia muy emotiva. Jorge nunca se había casado por Iglesia”, indicó Elba, que es viuda, y Jorge agregó: “Me casé mucho. Por Civil, dos veces: con Silvina Chediek en Nueva York y con Sarah (Stewart Brown) en Buenos Aires después de estar juntos 15 años”.

