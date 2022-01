Si bien Paula Chaves y Pedro Alfonso llevan una década juntos, casados y con 3 hijos en común, allá por el 2009 esa familia no era el futuro que perfilaba tener la modelo. Es que antes de conocer al productor de Showmatch y de empezar el juego mediático con él, la ex finalista de Super M estaba en pareja con Facundo Pieres, una de las estrellas del equipo de polo Ellerstina.

Sin dudas, a pesar de su perfil cool y del alto nivel adquisitivo de quien por aquel entonces era su novio, el destino de la conductora de Bake Off ya estaba escrito… y el deportista de élite no estaba estaba en él. O al menos, y según ella misma declaró, tomó una importante decisión en su momento que fue determinante para dejar el camino libre para Peter.

“Estuve ahí de casarme con un polista. Me acuerdo cuando estaba en Lobos, en el campo, y en un momento me senté en la galería con la persona con la que estaba en ese momento y dije “si, yo te amo, todo perfecto, pero no voy a ser feliz acompañándote en tu mundo y en tus proyectos””, recordó Paula en diálogo con Teleshow.

Y siguió: “y no iba a ser feliz con que mi único proyecto sea acompañarte. No iba a poder y fui muy sincera con lo que me pasaba. Ya cuando lo conocí a Pedro él había depositado algo en mí, lo había visto y algo era como… . Algo nos unía. Y tuve en ese momento la cabeza de decir no voy a poder y no voy a ser feliz viviendo en medio del campo y acompañándote por el mundo”.

Abriendo su corazón y revelando cómo una decisión del pasado fue determinante para poder estar con Alfonso y formar la hermosa familia que hoy tienen, Cháves continuó: “En un momento todos decían que las mujeres buscábamos polista. No. Yo me casé con un productor que ganaba 1800 pesos por mes, tenía un Peugeot 106 que no subía y teníamos que hacerle palanca al vidrio para subirla”.

“Decían que buscábamos polistas, pero no. Yo no me veía siendo feliz y me casé con un productor que ganaba 1800 pesos”, manifestó la modelo.

Emocionada mientras recordaba a todo lo que renunció para apostar a un futuro mejor, lejos de grandes lujos y viajes por el mundo, junto al hombre de su vida y padre de sus hijos, Paula concluyó: “En un momento de tu vida todo puede cambiar”.