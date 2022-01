Christophe Krownis pateó el tablero hace un tiempo y decidió abandonar la familia Telefe, donde formó parte de diversos ciclos exitosos como MasterChef y Bake Off. El cocinero sorprendió con su decisión de no participar de la primera edición de famosos.

Siempre quedó instalada la duda de los argumentos que lo empujaron a tomar esa determinación de bajarse de un programa con tanta visibilidad. Además, en su siguiente paso profesional en eltrece junto a Mariana Fabbiani se corrió el rumor de ser el sueldo más alto de toda la industria.

El francés ya encontró un nuevo proyecto profesional que se vincula con su expertise, la cocina, dado que estará al frente de un envío dedicado a las parrillas. Una especie de competencia entre personas que se perciben como fanáticos de las brasas.

En todo ese contexto, Christophe se lanzó a una cuestión muy sensible, su salud. Así, el cocinero inició en este 2021 un exhaustivo tratamiento para bajar de peso, dado que llegó hasta los 135 kilos y sus médicos le advirtieron de las complicaciones que eso podría generarle.

El hombre de 54 años empezó con un cambio de hábitos alimenticios, principalmente para atender la diabetes que le detectaron. “Me asusté. Porque la diabetes es una muerte silenciosa, que te agarra y no te das cuenta, podés perder la vista, duelen los riñones y en los casos extremos algunos son amputados. Eso me asustó, hace años que venía postergándolo”.

La otra gran determinación de Krownis fue la de someterse a un bypass gástrico, para lo cual en primera instancia se sumergió en una dieta estricta y ejercicios físicos, con lo que perdió 9 kilos. En cuanto a las consecuencias de la intervención quirúrgica, el chef sostuvo: “Después de la operación te sentís mucho mejor, te vuelve el buen humor, las ganas de hacer las cosas mejor todavía”.

Con todos esos factores, el francés logró desprenderse de 30 kilos, nada más y nada menos, así en la actualidad luce más saludable, con otro semblante y una figura mucho más acorde. Asismismo, Christophe anticipó que no declinará y que seguirá trabajando: “Tengo un trabajo más importante que es la musculación, porque cuando uno adelgaza pierde grasa y músculo, todo”.