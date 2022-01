Allá por el 2020 en plena pandemia, Vero Lozano hizo una inesperada confesión sobre su matrimonio con el Corcho Rodríguez. La conductora contó que había dejado de dormir con su marido y se había ido a la cama de su hija Antonia.

A pesar que dormáin en camas separadas, la pareja decidía encontrarse cada tanto para tener relaciones íntimas. “La pandemia me la pinchó pero ponele una vez cada diez días”, dijo Lozano sobre las relaciones sexuales con el empresario.

“Hace 12 años que estamos con Jorge. De hecho, ahora estamos durmiendo separados porque en un momento en el que yo estaba laburando en la primera etapa me culpaban de que tenía covid”, contó en su momento en Cortá por Lozano.

Con respecto al futuro de la decisión de dormir en habitaciones separadas, Vero aseguró que todavía no es algo definitivo: “todavía no, pero te digo que es una buena decisión post pandemia. Estoy con mi compu, veo las series que quiero ver, él ve lo que quiere ver. No está nada mal así que creo que de esta pandemia se pueden sacar cosas interesantes”, reconoció.

Hace unos días, mientras entrevistaban a Ximena Capristo y su reconciliación con Gustavo Conti, Lozano reveló que volvió a dormir con su marido: “Sí, volví al lecho nupcial. En pandemia me había ido con Antonia porque quería ver mis series y mis cosas, y él estaba en otra. Ahora volví porque cada tanto vuelvo. Está bueno volver, e ir y venir cuando uno tiene ganas: los fines de semana, algún día en el medio, o a la mañana temprano”, contestó Lozano.

Por su parte, Capristo le recomendó dormir en casas separadas: “Es una buena fórmula, si se puede. Igual nada garantiza nada y mirá lo que pasó con Mia Farrow y el otro (por Woody Allen). No hay fórmulas, pero lo importante es ser honestos y no defraudarse”, cerró la conductora.