Sobre su escritorio hay un libro sobre la tartamudez y unas cuantas fotos suyas durante la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. En una mesa chiquita, sobre un costado del amplio despacho del Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, hay un retrato junto a Alberto Fernández y otro con Cristina Kirchner, y sobresale el último libro de Miguel Ángel Pichetto, que le envió con una larga dedicatoria.

A Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior y uno de los líderes de La Cámpora, no le hace demasiada gracia la sesión de fotos. De a ratos, la entrevista con Clarín lo pone tenso. Es 29 de diciembre, a última hora de la tarde, en una Casa Rosada ya casi vacía: De Pedro apura el final del reportaje para ir a Mercedes. Lo espera la familia.

– Está terminando un año muy particular para el Gobierno, ¿cuál es su balance?

– Es un año atravesado por la pandemia, es un año que es la continuidad de otro año del comienzo de la pandemia y cuatro años de un gobierno que dejó a la Argentina fundida. Este año, es el año de la combinación del plan de vacunación y el comienzo de la recuperación económica. Lo considero un año bueno, por el plan de vacunación y por la recuperación económica.

– En términos políticos, después de lo que pasó en las PASO, ¿cree que hay en el Frente de Todos una nueva normalidad en la convivencia entre los socios?

– Toda coalición política tiene discusiones y los tiempos van cambiando. Por supuesto que a lo largo de la existencia de la coalición están cambiando las formas de vincularse y por supuesto van a seguir cambiando. Creo que hubo un aprendizaje después de las PASO.

– Ya pasaron tres meses de que presentó su renuncia y de la carta de Cristina Kirchner. ¿Cómo es hoy la relación con Alberto Fernández?

– Hoy la relación es normal.

– ¿Y antes de las PASO era buena?

– Normal entre un Presidente y un ministro.

– ¿La debacle política posterior a las PASO no fue un quiebre en la relación?

– ¡No! Tenemos que normalizar las discusiones internas dentro de las coaliciones políticas. La relación es normal, esa es mi respuesta.

– ¿Le incomoda el tema?

– No, no… Vos preguntás y yo respondo. Si no te gusta mi respuesta…

– Durante el gobierno de Cambiemos también hubo un montón de discusiones públicas y privadas como las hay en el Frente de Todos, pero lo llamativo fueron las reacciones: la carta y las renuncias.

– A mí me gusta dar las discusiones en la cara, de frente, decir las cosas que pienso y que veo. A mí no me gusta hacer off para criticar a un compañero y después, como todo político, me gusta dar las discusiones de cara a la sociedad. Me gusta discutir personalmente, cara a cara y no hago off para pasar mensajes.

– En los últimos tiempos recibió muchas críticas, justamente en off the record, por su actitud tras las PASO.

– No pierdo tiempo en leer cosas que no sé quién las dice. El tiempo que tengo lo uso para gestionar, para analizar las políticas de un Gobierno nacional a nivel federal. No estoy en la discusión endógena y estoy abierto a las críticas cara a cara.

– El 17 de noviembre el Presidente habló de una gran PASO para dirimir candidaturas en 2023. ¿Coincide que ese es el camino después de la experiencia de este año?

– Nosotros siempre fuimos muy proclives a utilizar ese método de renovación y de discusión interna. De hecho, en 2019 teníamos listas para disputar en algunos territorios y nos pidieron que no las presentemos.

– ¿Quién?

– No importa. Es un buen método para saldar discusiones internas, pero quiero aclarar que no es tiempo de hablar de elecciones, estamos terminando un año en el que ya hubo una elección y ya la gente votó y hay que asimilar el mensaje.

– Usted dijo que La Cámpora iba a presentar un candidato en 2023.

– Primero dije no es momento de hablar de candidaturas, no es momento de hablar de 2023. Acabamos de salir de una elección.

– ¿Cree que La Cámpora está en condiciones de presentar un candidato para pelear una interna?

– No se discute eso. Estamos focalizados, en serio, en ayudar y participar de un gobierno que tiene que resolver muchos problemas. En serio te digo, no existe la discusión hoy sobre el 2023.

– Pero el Presidente habló del tema en los últimos días y se refirió a una eventual reelección. Ante eso, ¿La Cámpora puede llegar con un candidato propio?

– Te respondo lo mismo. Falta mucho, no se discute eso. Es nuestra forma de hacer política, no adelantamos discusiones.

– Una porción grande la sociedad tiene una mirada muy crítica de La Cámpora, ¿hacen alguna autocrítica?

– (silencio) Nacimos como una agrupación juvenil que ahora está en un proceso de trasvasamiento generacional donde se hacen cargo los militantes jóvenes. Ese proceso es bastante raro en la Argentina, que una organización juvenil perdure en el tiempo. Nosotros nos fortalecimos durante el gobierno de Cambiemos porque no éramos una organización vinculada al Estado o de contratos, sino que somos una organización con vínculos reales con nuestra sociedad. Por supuesto que en este trasvasamiento analizamos varios de los errores que pensamos que cometimos.

– Se señala hoy a La Cámpora, por ejemplo, por el manejo de las principales cajas del Estado, como YPF, el PAMI o la ANSES.

– Es parte de un ataque sistemático a una agrupación juvenil que es independiente de todo ese sistema que hace al posicionamiento de candidatos y de políticos. Eso tiene un costo, ¿no?

– Fue muy crítico con la oposición después del rechazo del presupuesto, ¿cómo imagina el proceso que viene en el Congreso?

– Sentí una desilusión. Nunca me imaginé que la oposición, con los actores que están en el bloque de Juntos por el Cambio, iba a votar en contra e iba a dejar a los argentinos sin presupuesto. Sigo llamándolos a la reflexión, tienen que hacer memoria. Esta es una primicia: a mí me tocó en 2015, después de perder la elección, ir al Congreso a la primera reunión con Emilio Monzó en la que ellos no tenían el número para reclamar la presidencia de la cámara. Por pedido de Cristina les transmití que entendíamos que por el funcionamiento institucional de la Argentina ellos tenían que presidir las dos cámaras. Ese fue el principal gesto institucional que tuvo Cristina con Cambiemos. Hoy Monzó no votó el presupuesto. Los vuelvo a convocar a la reflexión. Soy optimista que la competencia en Cambiemos por ver quién pone más palos en la rueda se tiene que trasformar en una competencia por la positiva. Siguen siendo irresponsables como oposición.

– ¿Se comunicó algún dirigente de Cambiemos después del rechazo al presupuesto?

– Sí.

– ¿Qué le dijeron?

– Intentaron justificar lo injustificable. Nosotros les propusimos a los gobernadores de la oposición reglas de juego que nada tiene que ver con las que aplicaron ellos cuando les tocó gobernar. Con (Horacio) Rodríguez Larreta, con (María Eugenia) Vidal, con los gobernadores, con Máximo Kirchner, con (Sergio) Massa, con el Presidente. Les propusimos dejar atrás una lógica de cuatro años donde se hicieron cosas que no se habían hecho en ningún gobierno democrático. La persecución, el apriete. No nos vamos a convertir en lo que son algunos de ellos. Queremos una relación política y normal con la oposición.

– ¿Cómo está la relación con Axel Kicillof?

– Muy bien.

– Hubo una intervención de su gabinete después de las PASO.

– No hubo intervención. El gobernador de la Provincia asimiló después de la elección el mensaje de las urnas y generó una renovación del gabinete. No hubo ninguna intervención de nada, yo soy el ministro del Interior, ¿qué voy a intervenir, la provincia de Buenos Aires?

– ¿Pero usted dice que Kicillof quería desprenderse por ejemplo de su jefe de Gabinete, Carlos Bianco?

– Las decisiones de la Provincia las toma el gobernador, los procesos de discusiones son eso, participamos todos los que militamos en el Frente de Todos, que somos parte de la mesa política del gobernador. No es una intervención. ¿Existió la discusión? Por supuesto. Teníamos una mesa que se juntaba todos los lunes. El gobernador no toma decisiones que no quiere.

– Usted, desde La Cámpora, es uno de los que habla con los empresarios, ¿cree que venció prejuicios con el establishment?

– Cristina, en una de las primeras notas que dio en el 2017, le preguntaron si hacía alguna autocrítica, y dijo “nos faltó diálogo con los empresarios”. Somos el Gobierno que generó 250.000 empresas nuevas, y pensamos generar muchísimas más.

– Pero los empresarios le deben cuestionar las reglas de juego, la carga tributaria, la inflación, la brecha cambiaria…

– Sí, en los cuatro años de Mauricio se cerraron 25.000 empresas, y se devaluó el valor de las empresas argentinas en el mundo, sí…

– ¿Pero ese no es un reclamo constante de los empresarios?

– Por eso Alberto y Cristina convocaron a los sectores de la oposición, a los medios de comunicación, a los empresarios a empezar a discutir cómo se resuelven los problemas estructurales de la Argentina: la economía bimonetaria, la inflación y los ciclos de deuda para fuga. Eso tienen que ser políticas de Estado. Y tienen que participar los medios, que tienen un poder de daño o de boicot a los acuerdos importantes.

– ¿Cuánto complica la gestión diaria el internismo del gabinete?

– El Poder Ejecutivo es uno solo, comandado por el presidente Alberto Fernández, a mí no me complica en nada la gestión. El Gobierno es uno.

– O sea que, en su visión, Alberto Fernández comanda la gestión y Cristina acompaña.

– No, Alberto comanda la gestión, y Cristina el Senado de la Nación.

– ¿No le parece poco por el rol de la ex Presidenta?

– Alberto es el que comanda la gestión del Poder Ejecutivo.

– El Presidente planteó discutir el número de integrantes de la Corte Suprema, ¿usted cree que hay que ampliarla?

– Tengo un diagnóstico preocupante sobre algunos sectores del Poder Judicial, y más cuando vemos un video como el que vimos esta semana donde se ve lo que veníamos denunciando hace muchos años, que existía un mecanismo de articulación de servicios de inteligencia para perseguir a empresarios, dirigentes, opositores, gobernadores e intendentes, y un sector del Poder Judicial sigue siendo cómplice de esas estructuras que están debilitando el sistema democrático. Lo que pasó en los cuatro años de Macri no había pasado nunca: todos estábamos en libertad condicional. Me preocupa la inacción de la Corte respecto de situaciones muy obvias que están pasando en la Justicia Federal.

– ¿Y entonces, hay que ampliar la Corte?

– Soy ministro del Interior, no de Justicia.

– ¿Qué vínculo tiene usted con la Justicia?

– Fui miembro del Consejo de la Magistratura, trabajé en el sindicato de empleados de Justicia.

– ¿Y no tiene relación con jueces?

– Tuve relaciones institucionales desde el consejo, tuve relación con todo el personal del Poder Judicial.

– Se instaló en el último tiempo de que es un potencial candidato presidencial, lo habrá escuchado.

– No. Acabamos de tener una elección. No lo escuché nunca. No me mueve el internismo ni me distrae algo que va a suceder dentro de dos años.