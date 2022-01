Según las ciencias del ambiente y de la salud, son numerosas las bacterias, gérmenes y microorganismos patógenos que pueden estar presentes en los residuos cloacales de una ciudad, población o comunidad. Ejemplos: escherichia coll, salmonella, shigella, leptospira, vibro choleare, etc. que pueden ocasionar síndrome urimico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Por esto, el artículo 2 de la ley 24.051, en su anexo II (Lista de Características Peligrosas, Punto 6-2 /H 6.2), los considera peligrosos. Mal manejados, estos residuos pueden ocasionar epidemias. Parece ser que el intendente de Tafí del Valle, los miembros del Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) y de la Dirección de Medio Ambiente (DMA) lo desconocen, ya que por resoluciones 54/2021 y 137/DMA (11/11/21) emitieron la Constancia de Apto Ambiental para que el municipio extraiga los líquidos cloacales de los pozos ciegos de la ciudad, los transporte en camiones atmosféricos hasta las instalaciones, donde son almacenados y tratados. Lo grave es que estas instalaciones se encuentran en la parte baja del abanico aluvial del río de la Puerta, como lo demuestran los trabajos periciales (geomorfológicas, hidrológicas y topográficas) realizados oportunamente (están en lo que es el lecho del río). Además, en el sitio hay: 1- humedales con su biodiversidad y paisajes propios del lugar; 2- los ríos La Puerta, Tafí y Blanquito tienen características torrenciales -aluvionales, como lo demuestran sus historiales-; 3- de los malos olores, moscas, ratas, etc. mejor ni hablar. La cuenca nunca fue sistematiza, ni controlada, lo que le corresponde a la Dirección Provincial del Agua (DPA). Debemos recordar que los ríos que discurren por el Valle de Tafí forman parte de la cuenca Salí-Dulce. Con relación a los camiones atmosféricos, deben contar con las autorizaciones, pruebas y habilitaciones especiales que exige la Ley. Se emitieron las resoluciones sin verificar si esto se cumple. Como desconozco quiénes son los miembros del CPEA y si cuentan con títulos e incumbencias profesionales para tomar decisiones en temas ambientales como lo hacen, le solicité a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA), la información (expediente 408/630). A la fecha sin respuesta (¿secreto de Estado? ¿Por qué y para qué?). Lo irónico: la DPA emitió un Certificado de Riesgo de Mitigación de Inundaciones. Es la misma repartición que proyectó y construyó las obras pre-lluvias de Alto El Puesto que el río se llevó. Por lo tanto, en asuntos ingenieriles y ambientales, no es confiable. Teniendo en cuenta los antecedentes de gestión del Municipio de Tafí del Valle, considero que es inaceptable y de alto riesgo permitir que opere y mantenga la planta. No hay garantía de que lo hará de modo eficiente y seguro. No se le puede pedir peras al olmo, este municipio no es capaz ni siquiera de organizar ni de controlar el transito caótico que tiene la ciudad, el ruido y tampoco dispone de planes de ordenamiento urbano. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En este caso por parte del Estado, sólo hay autoritarismo y absolutismo, y nada de democracia republicana.

Juan Francisco Segura

[email protected]