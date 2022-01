Los operativos sanitarios se desplegaron por plaza Belgrano y los hospitales Padilla, Centro de Salud, Carmen, Avellaneda y Kirchner, ofreciendo a los turistas y lugareños la posibilidad de inocularse o realizarse un hisopado de forma accesible e instantánea.

“Recorrimos los hospitales donde están las guardias febriles y vimos concurrencia, pero controlada con una atención. Por otro fuimos a la plaza Belgrano que es una unidad de hisopado de apoyo al hospital Padilla y también hay un nodo de apoyo al Centro de Salud en la calle Santa Fe”, explicó el ministro.

En tanto, indicó que la mayoría de los casos las personas que se presentan son jóvenes donde la gran mayoría estaba vacunada y con sintomatología leve con dolores de garganta, cabeza, cefalea y sin fiebre: “Esto lleva a que reflexionemos acerca de que nos tenemos que cuidar. Estamos viendo que hay muchas personas positivas con pocos síntomas, por lo recomendamos que las personas jóvenes positivas y sin sintomatología, tienen que quedarse aislados 14 días y consultar a una guardia febril en caso de que aparezcan síntomas mayores como fiebre alta, falta de aire, cansancio, dolores de cabezas intensos, es decir cuando hay signos de alarma”.

Además, recomendó que las personas contacto estrecho o convivientes tienen que quedarse aisladas 14 días y que no es necesario hisoparse si no aparecen el síntoma. En este sentido, remarcó que los nodos de testeos están distribuidos por toda la provincia, incluidos los lugares turísticos como El Cadillal y Tafí del Valle: “Estamos instalados en los lugares donde la gente concurre. Sabemos que estamos en temporada de vacaciones por lo que instalamos nodos de hisopados en todas las villas turísticas”.

Con respecto al pase sanitario, el ministro indicó que al tener aproximadamente 1.000 casos por día y con todas las actividades habilitadas es necesario que las personas estén vacunadas para no recurrir a las restricciones. “Le pedimos una colaboración a las cámaras para pedir el pase sanitario para el ingreso a boliches, bares, salones de fiesta, ya que no hay forma de controlar esta situación epidémica, si no tenemos a las personas vacunadas. La vacuna no protege del contagio, pero si de causar enfermedades graves y hoy contamos con capacidad en las camas de terapia intensiva, porque hay un gran porcentaje de la población vacunada”.