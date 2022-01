Agustín Longueira se hizo conocido no solo por ser el sexy guardaespaldas de Wanda Nara, sino que llamó la atención de los medios por la gran cantidad de rumores que lo vinculaban románticamente con la empresaria. Ahora, él mismo confirmó a través de sus redes sociales que fue despedido por Mauro Icardi.

Todo comenzó la semana pasada cuando Longueira utilizó la caja de preguntas de Instagram (donde tiene doce mil seguidores) para responder las dudas que la gente tuviera sobre su vida, trabajo, etc. Y sus fanáticos, ni lentos ni perezosos, le hicieron la pregunta que todo el mundo quería saber.

El joven de 31 años no se guardó nada y no tuvo problema al responder cuando le preguntaron “¿Te gusta Wanda?”. Agustín contesto con un simple pero significativo: “La amo“. Pero la respuesta más picante vino después. Uno de sus followers tuvo más agallas y escribió: “¿Le das a Wanda?“. El exgranadero no se achicó y replicó con un: “¿Quién no?“.

Al parecer estas declaraciones fueron las que ocasionaron que Mauro Icardi no aguantara los celos y decidiera apartarlo de su trabajo como guardaespaldas de su esposa. Esta noticia se rumoreaba hace días, gracias a las afirmaciones que los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron en Intrusos. Pero ahora fue el mismísimo Longueira quien confirmó su despido.

¿Quién es Agustín Longueira?

Cuando Wanda llegó a la Argentina, lo hizo sin Icardi pero acompañada de una galán guardaespaldas. El periodista Rodrigo Lussich lo presentó en Instrusos: “se llama Agustín Longueira, y nació hace 32 años en la localidad de San Pedro. Es fachero. Tiene un aire a Icardi. Antes de desempeñarse como custodia de Wanda Nara, Agustín fue granadero en el Museo del Bicentenario, cuidador del Aeroclub en el predio del Aeródromo y seguridad de un boliche local de San Pedro”.

Durante una entrevista en LAM, Longueira comentó su paso como granadero: “Es dura la instrucción porque te enseñan a sobrevivir. Te entrenan para la guerra. Para pasar hambre. Para aguantar todo. Una vez, estuve cuatro días con suero con principios de desnutrición”.